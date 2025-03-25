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萊爾富撤出36年迪化街「起家厝」　傳全家每月36萬接手

記者項瀚／台北報導

萊爾富撤出經營36年的迪化街「起家厝」店面，房東是光泉汪家，市場推估，撤出原因與前年汪家退出萊爾富經營權有關。有趣的是，該店面近期出現每月36萬元租賃交易，傳出新租客為全家便利超商。

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▲▼ 萊爾富起家厝 。（圖／記者項瀚攝）

▲萊爾富撤出經營36年的迪化街起家厝店面，傳出接手的是全家便利超商。（圖／記者項瀚攝）

光泉汪家於1989年創立超商品牌「萊爾富」，並在大同區迪化街開立第一家門市，經營36年，但卻在昨天（24日）正式熄燈。對此，許多網友感到相當驚訝，直呼「怎麼會，生意不好嗎？」

經查謄本，該店由4位自然人持有，全部姓汪，應就是光泉汪家。媒體報導，2023年光泉汪家全面撤出萊爾富經營權，改由原大股東聯邦投資主導，如今萊爾富「起家厝」熄燈可能與光泉撤資有關。

經查租賃實價，該店面1樓權狀80坪，去年12月以每月36萬元出租，換算每坪4489元。《ETtoday新聞雲》打聽可靠消息，指出新租客是全家直營店，而原本該區的全家加盟店則要撤出，店面由其他業者接手。

記者致電全家便利超商總部，但在截稿前尚未回應。

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「萊爾富起家厝地段精華，對面就是永樂市場，觀光人潮眾多，整條迪化街一段可說是一店難求，也沒有什麼超商同業競爭，使得一有釋出，馬上就有其他業者租走，每月36萬元也符合區域行情，實登顯示租期10年，其中也必定會有調漲機制。」

▲▼ 迪化街 。（圖／記者項瀚攝）

▲迪化街觀光人潮眾多，店面效益高。（圖／記者項瀚攝）

至於為何萊爾富要撤出？高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛推測：「在光泉汪家撤出萊爾富經營權前，房東汪家、租客萊爾富屬於關係人，在租約上可能有比較優惠的條件，如今兩方已拆夥，租約到期後也沒有再優惠的理由，因此房東以市場行情價招租，萊爾富不租，就由全家接手。」

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關鍵字：萊爾富全家便利商店迪化街起家厝租金撤出樂見商用不動產高力國際

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