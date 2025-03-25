萊爾富撤出36年迪化街「起家厝」　傳全家每月36萬接手

記者項瀚／台北報導

萊爾富撤出經營36年的迪化街「起家厝」店面，房東是光泉汪家，市場推估，撤出原因與前年汪家退出萊爾富經營權有關。有趣的是，該店面近期出現每月36萬元租賃交易，傳出新租客為全家便利超商。

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▲萊爾富撤出經營36年的迪化街起家厝店面，傳出接手的是全家便利超商。（圖／記者項瀚攝）

光泉汪家於1989年創立超商品牌「萊爾富」，並在大同區迪化街開立第一家門市，經營36年，但卻在昨天（24日）正式熄燈。對此，許多網友感到相當驚訝，直呼「怎麼會，生意不好嗎？」

經查謄本，該店由4位自然人持有，全部姓汪，應就是光泉汪家。媒體報導，2023年光泉汪家全面撤出萊爾富經營權，改由原大股東聯邦投資主導，如今萊爾富「起家厝」熄燈可能與光泉撤資有關。

經查租賃實價，該店面1樓權狀80坪，去年12月以每月36萬元出租，換算每坪4489元。《ETtoday新聞雲》打聽可靠消息，指出新租客是全家直營店，而原本該區的全家加盟店則要撤出，店面由其他業者接手。

記者致電全家便利超商總部，但在截稿前尚未回應。

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「萊爾富起家厝地段精華，對面就是永樂市場，觀光人潮眾多，整條迪化街一段可說是一店難求，也沒有什麼超商同業競爭，使得一有釋出，馬上就有其他業者租走，每月36萬元也符合區域行情，實登顯示租期10年，其中也必定會有調漲機制。」

▲迪化街觀光人潮眾多，店面效益高。（圖／記者項瀚攝）

至於為何萊爾富要撤出？高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛推測：「在光泉汪家撤出萊爾富經營權前，房東汪家、租客萊爾富屬於關係人，在租約上可能有比較優惠的條件，如今兩方已拆夥，租約到期後也沒有再優惠的理由，因此房東以市場行情價招租，萊爾富不租，就由全家接手。」

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