台中三大重劃區　靠新古屋漲幅成「蛋黃區」

▲被稱為台中最速重劃區的機捷特區，反而開始變身「生活機能牌」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市回歸自住主流，被稱為台中最速重劃區的機捷特區，反而開始變身「生活機能牌」，近幾年房市多頭，如台中的北屯機捷、單元二與太平新光特區交通、商業、學校到位，甚至取代舊市區成為「新蛋黃區」，房價扶搖直上5年價差最大可達20萬元。

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以北屯機捷特區為例，在好市多北台中店進駐後，商圈群聚效應極大化，連鎖零售、餐飲龍頭如統一、全聯、全家、燦坤、寶雅、楓康、Life 8、UR Living相繼跟進。根據樂居網站2025年3月23日資料，統整北屯機捷首批推案社區的近一年均價與整體均價，持有5年的單坪價差約有23~24萬元。





▲台中三大重劃區中古屋價差。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆也點出：「北屯機捷發展尚未到終點，目前籌備中的商場包括統一敦富商場；岩漿集團的獨棟4層樓大型商場也正緊鑼密鼓招商開設中，還有麥當勞松竹店、上市品牌女裝美而快UR Living，而市府尚有大面積商業地待標售，以及大城、櫻花、富宇、仁山、登陽、漢宇…等多家開發商手中多塊土地伺機開發。」

吳俊霆表示：「目前機捷特區反而是中古屋領漲，經過機捷初期的大量交屋，新屋齡房價追上預售屋，在此波打炒房下，意外成為支撐基點。」

▲房價追漲幅度普遍被視為市場需求強度。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，迎向自住新時代，深耕北屯的大城營建機構，將推出機捷區內稀有觀景第一排新案「大城吾界」規劃38~41坪方三房格局也加碼層高3.4米，成為2025年機捷特區新案代表。

在單元二部分，受惠於七期市政中心開發飽和與公益商圈延伸效應，低密度開發的單元二線上預售案如「精銳ABBA」、「陸府續森」高標成交價已突破8字頭行情。其中位在北單元二市政生活圈的「沅林清麒」，耗時10年整合1113坪三面臨路基地，產品46~56坪，成區域內隱藏版建案。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「房價追漲幅度普遍被視為市場需求強度，北屯機捷房價漲幅跑贏其他區域，主要原因就在於如商圈機能與捷運、匝道的交通優勢，是其他市區與重劃區無法追上的差異特點。」

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