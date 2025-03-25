【廣編】購屋賣屋防詐騙　台灣房屋教你防詐關鍵



▲履約保證機制可確保買方支付款項安全，賣方產權過戶無虞，有效降低交易風險。

圖、文／台灣房屋提供

近年房地產市場活絡，不動產詐騙手法也開始層出不窮，甚至許多案件更涉及夥同代書一同詐騙，不論你要買屋或賣屋，台灣房屋集團提醒防詐關鍵，確保在交易過程中，提高警覺，掌握防詐騙關鍵，以確保自身權益。

1. 小心「假買方真奪屋」

2. 留意「假行情真低買」

3. 防範「假調解真詐財」

為謹慎防詐，台灣房屋集團針對各項委託買賣服務，嚴守三大安全守則：

一、「查驗身分」：接受委託買賣時，由合法經紀人員確實核對交易人身分個資、所有權狀，並辨識其真偽，透過大型專業房仲進行產權調查，有利降低交易風險。

二、「審慎簽約」：協助委託人簽約前審慎閱讀買賣契約，由專業不動產經紀人員，可協助辨識潛在風險，避免被虛假資訊誤導，同時辦理所有產權過戶程序，均由特約專業代書辦理，如買賣方堅持委任外辦代書，亦將由公司特約代書會辦，維護交易安全。

三、「履約保證」：履約保證可確保買方支付款項安全，賣方產權過戶無虞，履保費用為房屋總價的萬分之6，由買賣雙方分攤，能有效降低交易風險，落實履約保證機制，已成為現代購屋確保雙方交易安全的標準流程。