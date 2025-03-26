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【廣編】買房怕被坑？台灣房屋「防詐秘技」大公開

▲▼詐騙,房地產,防詐,台灣房屋,安全。（圖／台灣房屋提供）

▲專業合法不動產經紀人員可協助提供市場真實資訊，產權過戶均應由特約專業代書辦理，以維護交易安全。

圖、文／台灣房屋提供

近年房地產市場活絡，不動產詐騙手法也開始層出不窮，甚至許多案件更涉及夥同代書一同詐騙，不論你要買屋或賣屋，台灣房屋集團提醒防詐關鍵，確保在交易過程中，提高警覺，掌握防詐騙關鍵，以確保自身權益。

避免詐騙奪屋！屋主防範這3招
1. 小心「假買方真奪屋」：詐騙集團通常鎖定無房貸、無抵押權設定，且由屋主自售的房子為目標，此類物件少了銀行與仲介業者把關，少一層防護網，加上借貸空間大，是詐騙集團眼中的肥羊。透過偽造合約及代書詐騙，一旦雙方簽約後，便將房屋過戶並借貸，屋主不但收不到尾款，房產更已被設定抵押權，若想贖回房子，還可能要背負高額貸款。

2. 留意「假行情真低買」：有不肖業者聯手投機客，提供不具市場行情之房價資訊，誘導屋主低價出售，再由投機客裝潢後墊高房價，短期內高價轉手獲利。屋主應透過多方比對行情，或參考內政部實價登錄等資訊平台，避免被低買高賣，確保交易合理性。

3. 防範「假調解真詐財」：詐騙集團取得屋主身分證件、假造屋主簽名欠債本票，並向法院申請「本票裁定」，同時假扮屋主委託人取得債務調解核定書，成功將屋主之房產過戶後，立即快速轉售第三人或設定抵押權取得高額貸款。提醒屋主妥善保管重要文件並注意郵寄通知，可申請地籍異動即時通，若有各項申請買賣、抵押權設定等異動情形，轄區地政事務所系統，會以手機簡訊或電子郵件通知屋主，以利即時阻止避免詐騙。

為謹慎防詐，台灣房屋集團針對各項委託買賣服務，嚴守三大安全守則：
一、「查驗身分」：接受委託買賣時，由合法經紀人員確實核對交易人身分個資、所有權狀，並辨識其真偽，透過大型專業房仲進行產權調查，有利降低交易風險。

二、「審慎簽約」：協助委託人簽約前審慎閱讀買賣契約，由專業不動產經紀人員，可協助辨識潛在風險，避免被虛假資訊誤導，同時辦理所有產權過戶程序，均由特約專業代書辦理，如買賣方堅持委任外辦代書，亦將由公司特約代書會辦，維護交易安全。

三、「履約保證」：履約保證可確保買方支付款項安全，賣方產權過戶無虞，履保費用為房屋總價的萬分之6，由買賣雙方分攤，能有效降低交易風險，落實履約保證機制，已成為現代購屋確保雙方交易安全的標準流程。

▲▼詐騙,房地產,防詐,台灣房屋,安全。（圖／台灣房屋提供）

▲履約保證機制可確保買方支付款項安全，賣方產權過戶無虞，有效降低交易風險。

關鍵字：詐騙房地產防詐台灣房屋安全

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