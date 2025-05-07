花了錢卻很少用！住戶點名「1設施」不必要：養不起

▲如果住在大樓內，通常都會有公設。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

大樓通常都會有公設，但是有些設施，對住戶來說，似乎不是很必要。近日就有網友發文表示，有些公設的使用率很低，像對他來說，游泳池、健身房、視聽放映室就不太實用，大家覺得哪些公設是不必要的呢？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的home-sale板上，以「哪種公設是多餘的，沒必要浪費錢」為標題發文，提到大樓內的住戶，都要繳管理費以維持運作，不過在公設部分，有些設施的使用率卻很低。他舉例，以游泳池來說，冬天未必會開放，且維護的成本也高。

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接著原PO再指出，健身房內的器材往往陽春，有些大樓甚至還會有其他限制；以及視聽放映室，若要使用，可能還得提前申請。因此對他來說，游泳池、健身房、視聽放映室都不是很實用，大家覺得哪些公設是不必要、浪費錢的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「閱覽室」、「KTV也是很無語」、「廚藝教室」、「圖書室」、「我那個房子公設一堆，裡面還有電影院，結果從來沒開放過」、「看過造景水池超鳥」、「造景水池，擋了路線，還要撈落葉、清洗石苔，又怕小孩、老人滑倒」、「沒人使用的都是多餘的」。

而被最多網友點名的，則是游泳池，「游泳池最爛，要用還要請救生員」、「泳池吧，除非超大型社區，中型以下社區都養不起」、「游泳池的社區大扣分」、「要救生員的游泳池最浪費錢」。不過也有網友則說，「但游泳池常常爆滿耶」、「我家人會游泳，真的游蠻爽的」。

值得一提的是，上揚國際建築團隊營業四處總經理施棟瀝曾指出，根據建築法規，公設是指「有頂蓋、供給住戶全體公共使用的空間」，像是1樓的門廳、健身房、媽媽教室這類「有頂蓋」的休閒設施區域，但如果是戶外的泳池、中庭花園等設施，因為沒有「頂蓋」，所以不屬於公設。