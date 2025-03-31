【廣編】泰鋐建設深耕大林口　系列首發之作即將盛勢公開

▲新興建築品牌泰鋐建設以居住者為核心，打造大林口不一樣的天際線，成為消費者幸福成家的穩重靠山。

圖、文／泰鋐建設提供

建築應為人而生，也要為好生活更加完整，新興建築品牌—泰鋐建設便是以此為初衷，集結各界深厚資歷的專業團隊而成立，從選地到規劃都是以居住者為核心，秉持著一份「蓋自己要住的家」的貼心，想讓消費者買到一次到位的房子，即使是客戶看不見的地方也要堅持細節，讓客戶買房子不再有需要妥協的心情，這些都是泰鋐建設簡維良董事長與建設團隊一次又一次反覆審視的關鍵價值，成就泰鋐在即將公開的首發之作，勢必就能驚豔各界的原因。

泰鋐建設選擇在龜山大崗地區出發，不但切合目前整體科技經濟與城市發展走向，也是因為此區具備相當舒適的生活環境，並擁有大林口生活圈的便捷機能，時尚娛樂、文教書香、精彩商圈應有盡有，也有大崗公園、湖光公園的四季氛圍。其中值得強調的是，泰鋐建設不但選地相當著重生活本質，更是堅持從開發佈局開始，就是以大格局、大量體的方向前進，以深耕的角度和建築土地一起成長，也期待讓泰鋐建築的天際線與城市一起茁壯，這在新興品牌中是著實難得一見的手筆，更顯示著泰鋐建設深具雄厚的開發與規劃建築實力，足以成為消費者幸福成家的穩重靠山。

未來在泰鋐建設的大林口佈局中，將會有A、B雙區率先推出系列個案，周邊土地也持續整合中，而目前泰鋐建設B區基地已盛大動工，正是宣示泰鋐建設開啟夢想擘劃的實際作為，令人可以預見就在不久新案推出之際，勢必掀起各界矚目與購買熱潮。