租屋遇到二房東！台中女收存證信函才醒悟　要求返還押金竟遭拒

▲租客施女收到屋主的存證信函才知道遇到「二房東」。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／台中報導

台中一名施姓女子控訴，110年間與黃姓女子簽訂租約，租下一處房屋，未料事後收到屋主粘女的存證信函，才得知黃女竟是二房東，違法將房屋轉租；後租約到期，施女重新與粘姓屋主簽下新租約，並要求黃女返還當初她支付的押金5萬2000元，不料卻遭黃女拒絕，施女因此憤而提告請求返還。台中地院法官審酌，認為施女主張有據可稽，判決黃女應返還押金。

判決書指出，施女110年12月間與黃女簽下租約，以每月租金2萬6000元承租下台中一處房屋，並支付兩個月押金、共5萬2000元給黃女，未料事後施女卻收到原屋主粘女的存證信函，始得知黃女竟是二房東，違法將房屋轉租，因此待一年租約到期後，施女改與粘姓屋主簽訂新租約，並多次請求黃女返還押金，但均遭到拒絕，無奈之下只好提告請求返還。

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對此，黃女未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀或任何聲明及陳述。

台中地院法官審酌，施女與黃女租約自110年12月15起，至111年12月14日止，除按月給付2萬6000元租金外，簽約時施女另支付5萬2000元押金，待租期屆滿後，於112年1月15日與粘姓屋主重新簽訂租約，據施女提出的租賃契約書、存證信函、LINE對話紀錄，勘認施女主張為真實。

但法官認為，施女原租約是到111年12月14日止，但與粘姓屋主的新租約卻於112年1月15日開始，中間一個月施女仍實際使用系爭房屋，惟並未給付租金予黃女、或是粘姓屋主，因此施女當初支付的5萬2000元押金，應先扣除租賃契約空窗期之1個月房租2萬6000元，判處黃女應返還2萬6000元予施女。全案可上訴。