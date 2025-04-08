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「全糖城市」手搖飲鄰店激戰　在地一看：負負得正？

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲東區有手搖飲料店撤出後，新店富富招牌進駐後與隔壁得正一看，被網友笑稱「負負得正」。（圖／翻攝自Facebook／台南式 Tainan Style）

記者張雅雲／高雄報導

台南號稱全糖城市，也是飲料店一級激戰區，有臉書粉專PO文稱「我懷疑是故意的，但我沒有證據。」原來是東區有手搖飲料店撤出後，新店富富招牌進駐，與隔壁得正一看，被網友笑稱「負負得正」。信義房屋專家表示，東區透天租金行情約落在每月4~7萬元之間。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

臉書粉專《台南式 Tainan Style》PO文指出，「我懷疑是故意的，但我沒有證據。」並附上一張緊鄰的得正Oolong TEA Project與富富FORTUNE MILKTEA的手搖飲料店照片。

沒想到諧音梗格外引人注目，引來網友紛紛留言，網友笑稱「負負得正」，也有人覺得「看以後有沒有鮮橙廚、厚佳剪之類的？」也有在地人直言，富富該店之前也是飲料店，曾是先喝道，再更之前是50嵐，已經換了好幾家。

▲▼ 台南,東門路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲東門路商家林立，有不少租屋與購屋剛需，商圈店面需求旺。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋台南文化店店長林琮庭表示，東區東門路與林森路口一帶，鄰近成大生活圈，附近有忠孝國中、崇明國中等明星學區，生活機能完善，同時也因周邊豪宅林立與學區優勢，具不少租屋與購屋剛需，商圈店面需求旺。

林琮庭表示，東門路沿線透天店面屋齡40~50年起跳，租金行情約落在每月4~7萬元之間，取決於翻新程度與實際屋況，店面汰換率不高，即使出現空租，平均1個月內即可找到新租戶。

除了透天產品，該區也有部分屋齡10年內豪宅，吸引不少高資產族群入住，10年內大樓，單價已突破每坪50萬元，林琮庭說：「部分屋齡30年以上大樓則價格較親民，每坪約20~30萬元，因地段精華，加上房價飆漲，屋主惜售釋出量也不高。」

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關鍵字：台南手搖飲東區諧音富富得正負負得正

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