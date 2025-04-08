新青安時買房了！台股大跌他驚「心境完全不同」：-10%也無感

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

近期股市大跌，不少人看著帳面資產縮水哀鴻遍野，不過一名網友分享自己心態轉變，他靠新青安方案成功上車，買下人生第一間自住房，即使股票今天大跌10%，心情卻意外平靜，還直言「股市賺錢你終究還是得買房吧？」貼文引發熱烈討論，不少人有感留言「有房真的比較安心」，也有人提醒「繳房貸才是真的有感」。

這位網友在PTT的home-sale板發文，提到自己經歷過疫情股災，當時看著資產縮水，覺得一切像是一場空；而這次股票大跌，雖然也有持股下跌，但因為手中多了一間自住房，反而沒什麼感覺，「現在有了自住房後，心境真的是完全不同」，甚至連一些ETF、定存股跌了10%，也能穩穩抱著，最後他不禁感嘆，「在股市賺錢你終究還是得買房吧？」

留言區瞬間炸鍋，不少人感同身受，「不然要睡公園嗎」、「我反而是當年股市跌看透了不玩了，乖乖置產買房的」、「股市崩盤，資金會流向房市避險，終究有房者勝。」

也有網友直呼，「錢都卡在股市裡面 資金怎麼流」、「不要以為房市沒有黑天鵝」、「如果是失業的人，繳房貸就比股票停損慘啊」、「等你房子跌買價10%的時候再來說無感」、「股神被笑一笑，可能下禮拜風水輪流轉；房子被笑，短則半年長則三四年吧？有一好沒兩好啦」、「無感是房貸繳完的才叫無感。」