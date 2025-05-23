妻婚前獨自買房「婚後要老公平攤房貸」　男崩潰：90%薪水沒了

▲婚前妻子獨自買房，婚後要求丈夫平攤房貸，讓丈夫崩潰直呼「90%薪水沒了」。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

男網友透過社群平台發文抱怨，妻子婚前以個人名義購買一間房子，婚後要求丈夫一起平攤每月房貸，但這幾乎吞噬他90%的薪水，經濟陷入困境，只能被迫兼差打2份工，令他崩潰不已。

星洲網報導，這名男子並未揭露這間房子的確切價格，但在尚未入住之際，妻子就要求他共同承擔房貸費用，但對他來說，房貸金額高昂，會耗掉他的90%薪水。他直言，「如果她當初沒買那間房子，我現在也不會搞得這麼焦頭爛額」，若婚前彼此坦誠溝通、量力而為，或許就能避免這種狀況發生，「我現在得打兩份工，只因為她要我承擔一半」。

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男子的貼文經X帳號meinmokhtar轉載之後引發熱議，部分網友認為，婚前購置資產雖屬於個人財產，但婚後若希望伴侶一起扛，理應事前溝通並達成共識，才不會埋下紛爭種子。也有人覺得，婚姻不只是愛情，更是責任與溝通，「如果一開始就講好各付各的，那也還好，但婚後才突然要求分擔，真的壓力很大」。

還有人說，這也提醒所有即將邁入婚姻者，溝通、理解以及財務規劃，是愛情能否走得長遠的關鍵。

▼男子表示，現在得打兩份工，只因為老婆要他承擔一半房貸。（示意圖／視覺中國）