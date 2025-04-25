坐擁澄清湖第一排綠意日常！「華雄天地」在自然系美學中遇見理想生活

▲「住在自然裡」不只是一句口號，對高雄仁武區的「華雄天地」來說，是從每一處生活細節出發的真實實踐。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

如果有一個家，推開窗就能看到湖光綠意，散步時能穿梭花園樹影之中，每一口呼吸都是新鮮純淨的空氣，多麼讓人心動！《ET即賞屋》主持人朱琦郁，發現位於高雄仁武澄清湖特定重劃區的「華雄天地」，就是這樣一處將自然納入生活中的宜居之地，結合湖景、綠地、豐富公設與科技產業發展，成為近年高雄置產族關注的焦點。

高雄市仁武區的澄清湖不僅是市區最大的湖泊，更被譽為高雄後花園；這片遼闊的水域及周邊濃密樹海，不只是旅遊勝地，更是城市中少見的綠色寶藏。而「華雄天地」就位於澄清湖特定重劃區，與湖面近距離相望。基地面積約1,867坪，社區特別保留了將近千坪的前後中庭花園，營造出與周邊自然無縫銜接的環境。

「華雄天地」建築外觀由林子森林伯諭聯合建築師事務所操刀，以「大自然的曲線之美」為靈感，建築立面以波浪式線條呈現，宛如微風拂過澄清湖湖面激起的漣漪，動感而優雅；藍白色系外觀更是將天空與湖水相映之趣的意象融為一體，讓這座建築不只是住宅，更像是一件靜立在綠意中的藝術品，為澄清湖重劃區增添自然與現代交織的獨特魅力。

除了自然資源的優勢，「華雄天地」的地理位置也是其吸引購屋族的重要關鍵。仁武區不僅擁有澄清湖自然資源，還是北高雄科技產業核心，鄰近仁武航太園區、台積電楠梓園區等科技產業，未來潛力不容小覷；兼具生活品質以及產業發展，讓「華雄天地」成為許多高科技從業者置產族的熱門標的。

走進社區，大量綠地成為生活日常的一部分，中庭花園不只是視覺享受，更是住戶散步、親子活動、放鬆身心的絕佳場域。「華雄天地」也深知現代家庭的多元需求，特別規劃了豐富的公共設施，一樓有健身房、瑜珈室能夠透過運動舒壓，二樓則有KTV、宴會廳，朋友聚會或家庭慶祝都相當方便。本案更規劃EMS電動車友善社區，符合綠能交通與永續生活趨勢，提升居住便利與未來價值。

朱琦郁私心覺得最特別也最愛的是「華雄天地」設置的空中酒吧與泳池，不但能遠眺夕陽餘暉下的澄清湖，享受片刻寧靜，無論是晨起的一杯咖啡或夜晚小酌的閒適，自然風景都是最不需言語的陪伴，宛如私人避風港使「家」的幸福感油然而生。

講求機能與舒適的「華雄天地」，從建築格局的規劃也能看出這樣的設計理念，打造地上29層、地下3層共279戶單純住家，坪數為27至98坪的2至4房，從裝潢實品屋中可見，大面積落地窗引入自然光線，將戶外綠意延伸至室內，讓空間充滿溫暖氣息，呈現出更多貼近現實的居住樣貌。

三房41坪戶型採開放式客餐廳設計，加上寬大落地窗，不僅採光通風極佳，也讓空間更明亮溫暖具有通透感。主臥室整體色調柔和，配有梳妝台與大量收納空間，American Standard品牌衛浴設備，並附有浴缸，讓下班後的沐浴時光加倍減壓。特別值得一提的還有高雄厝景觀陽台，可隨心布置成戶外的咖啡區，一邊品嚐咖啡、一邊欣賞澄清湖的湖景與綠意盎然，擁有自己的專屬小天地讓日常更加便利與愜意。

兩房27坪戶型則以零走道、方正格局，展現對坪效的極致利用，流暢動線使整個空間更加明亮舒適，客廳連接著小陽台，擺上綠植栽便呼應室外湖光水色的自然氣息；L型設計的廚房，採用櫻花廚具搭配高質感的木紋櫥櫃與人造石檯面，實用與美感兼備，無論是小家庭還是首購族都相當適合，能夠滿足對於機能還有品味的雙重需求。

生活機能方面，「華雄天地」周邊擁有成熟的仁雄商圈，星巴克、康是美等連鎖品牌進駐，加上鄰近長庚醫院、榮總、左營高鐵站，醫療資源以及通勤或出差都便利無比，生活所需近在咫尺，又有高規格的建築設計，讓「華雄天地」不只是一個安家之處，更是在高雄置產的優質選擇。

【華雄天地】澄湖風景座標

五星公設．層層有景・渡假島嶼2-4房

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