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【廣編】人口紅利驅動　機捷特區城北屯房市大熱區

▲▼台中,北屯,機捷特區,人口,遠雄敦富,房價。（圖／業者提供）

▲近3年台中機捷特區北屯站新增人口約48%，數字背後反映的是熱絡的房市交易買氣。

圖、文／遠雄建設提供

以31萬居民穩坐台中行政區人口之冠的北屯，去年新增6,413人，以2.13％人口年增率成為全台行政區增幅冠軍，其中機捷特區更佔北屯新增人口的48%，數字背後反映的是熱絡的房市交易買氣。深耕台中的遠雄建設因此在具備價格相對優勢的北屯機捷特區推出「遠雄敦富」預售案，去年10月登場以來，總計300戶的社區已銷售破百。

捷運綠線通車改寫台中城市版圖，據調查資料顯示，捷運綠線所行經的六個行政區中，新案房價漲幅最高的是北屯區，從2021年每坪均價29.9萬上漲去年的50.1萬，四年間攀升67.6%，連帶帶動各大連鎖品牌相繼拓點。遠雄房地產行銷協理楊士瑩指出，機捷特區僅約103公頃，機能成熟加推案銷況熱烈帶動人口加速入住，整體開發成熟度約達六成多至七成，到此購屋不必歷經建設等待期和工程黑暗期。加上中科后里園區產業進駐效應，與漢神洲際娛樂城話題，再再強化北屯機捷特區「遠雄敦富」短期機能、中期建設議題、長期城市新蛋黃崛起的優勢，成為剛需自住購屋考量一次到位的首選。

「遠雄敦富」基地三面臨路，面積達1311坪，正對紅瓦厝公園，遠眺大坑風景區山巒，過馬路即達好市多，整體棟距視野開闊，產品主力房型為25-34坪2-3房。相較北屯機捷特區同期銷售中個案以三、四十坪為大宗，「遠雄敦富」的雙套衛浴2房，不僅稀缺，格局也非常吸引人。現場透露，本案除了吸引北屯、北區當地民眾購屋外，也吸引西屯南屯高價區外溢買盤和與台中有地緣關係的跨縣市客群，實用坪數的規劃也吸引眾多年輕首購族和新婚小家庭、中科新貴、醫護人員與置產族群青睞。

「遠雄敦富」基本資料：
基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口
接待中心：台中市北屯區敦富路437號
賞屋專線：0800-502-555
坪數規劃：兩房(25坪-27坪)、三房(29坪-37坪) 
企劃銷售：遠雄房地產 
預約賞屋：https://www.fgrealty.tw/7efjc4

關鍵字：台中北屯機捷特區人口遠雄敦富房價

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