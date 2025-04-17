三民區歇業飯店部分土地遭拍賣　拆算每坪底價77萬元

記者張雅雲／高雄報導

高雄三民區「金億大飯店」所在土地，23日將二拍，拍賣範圍為部分持分，面積為101.8坪，底價為7840萬元，專家分析，因地上建物飯店的所有權人為「宏亞國際資產」，估計宏亞或關係人之後大概率將出手拿下土地進行整合。

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▲高雄三民區「金億大飯店」所在土地，拍賣範圍為部分持分，面積為101.8坪，底價7840萬元。（圖／記者張雅雲攝）

該筆土地位於三民區九如路，拍賣原因為「清償債務」，23日將進行二拍，拍賣範圍為持分地坪，面積為101.8坪，底價為7840萬元，換算土地單價為77萬元。而地上建物為「金億大飯店」，目前已歇業。

▲九如一路商家林立，生活機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

根據法院筆錄記載，經調查，建物所有權人為「宏亞國際資產管理服務股份有限公司」，拍定後不點交，且共有人對該拍賣標的有優先承購權。

在地仲介透露，該地上建物屬於宏亞國際資產所有，且土地現為黃姓自然人與宏亞國際資產共有，本次拍賣土地範圍為黃姓自然人部分持分180分之58，且地主與建物所有權人之間尚存在訴訟，共有人又具有優先購買權，若外人取得後續處理相當麻煩，研判應不會有外人會想自找麻煩投標。

▲該地鄰近輕軌科工館站，以及國立科學工藝博物館 ，生活圈發展成熟。（圖／記者張雅雲攝）

透明房訊《104法拍網》副總經理陳慧瑜表示，該基地條件佳，九如一路商家林立，鄰近輕軌科工館站，以及國立科學工藝博物館 ，生活圈發展成熟，屬於蛋黃區，若產權完整一定可以拍掉，不過因僅拍賣持分，後續處理成為潛在買家考慮重點。

土地小檔案 位置 三民區九如路 坪數 101.8坪 地上物 金億大飯店 現況 已歇業 底價 7840萬 拍賣時間 4/26 二拍

▲土地小檔案。（ETtoday製表）

而遠雄之前買下附近人道酒店舊址，換算土地單價160萬元，區域土地成交價落在120~150萬元間，但因拍賣僅有部分持分，估計單價約55~75萬元。

陳慧瑜說：「二拍仍略高於區域行情，加上後續需進行土地持分整合以及承擔拍定後建物是否可續租土地、拆遷或讓售建物等風險，流標機會大。」預估二拍以後將吸引宏亞國際、關係人或共有持分地主進場，整合後基地約316坪，較具開發效益。

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