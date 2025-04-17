意外掃到關稅之亂　80億「李方艾美」標售延期

▲位於台中火車站前的指標飯店「台中李方艾美酒店」標售延期至7月底。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中火車站前的指標飯店「台中李方艾美酒店」委託公開標售，原訂今日開標，引發各界人士關注，不過實際詢問業者，普華國際不動產公司總經理田揚名回應，標案延期至7月底，其中主因與國際經濟關係有關。

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位於台中火車站前，僅營運3年的「李方艾美酒店」，其實在2020年中也曾傳出整棟要出售，當時開價80億元，無人問津，再過一年，2021年3月也傳出改為全棟出租，且押金1.06億元、月租金開價1800萬元，也沒有業者接手。

隨後，2022年8月「李方艾美酒店」試營運，至今約3年時間，又在去年底傳出公開標售，採售後回租模式，且標售採3限制，包含標單有價購買、僅限法人購入且法人資本額10億元以上，並採售後回租10年以上條件。

▲受到整個大環境影響，美國總統川普的關稅戰尚未有明朗走向，市場信心受到影響，投資人收手。（圖／記者陳筱惠攝）

據了解，有4組人馬買進標單，包含國際投資基金、資產管理公司、台中在地傳產業者，其中有2間表示有高度興趣，而在標售訊息揭露之初，李方艾美也強調：「這次招標是飯店業主基於資產配置與經營策略考量，並不影響業主以及李方艾美酒店的正常營運。」

對此，實際詢問業者，普華國際不動產公司總經理田揚名則分析：「因為現在國際情勢影響，包含銀行團限制貸款的政策，加上大環境保守，以此案來說金額龐大，光貸款可能得4、50億元，多數企業與銀行希望採用聯貸方式處理。」





▲「李方艾美酒店」2020年中也曾傳出整棟要出售、2021年3月也傳出改為全棟出租，也沒有業者接手。（圖／記者陳筱惠攝）

田揚名說：「另外受到整個大環境影響，美國總統川普的關稅戰尚未有明朗走向，市場信心受到影響，但由於此案採售後回租模式，收益相對穩定，暫定延期至7月底開標。」

傳產業者則透露：「這個月光是川普之亂，台中不少傳產在國際、金流佈局整個被打亂，尤其目前只知暫緩90天，內外都要調整的情況下，多一筆投資風險都可能是倍數增加或減緩，風險面的考量，不論是這樣大型標售還是說小的投資，目前應該都採按兵不動。」

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