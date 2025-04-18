創業「竹」夢正盛！新竹微型辦公室搶手、打造AI世代的創業基地

▲新竹結合AI與半導體產業優勢，為新世代微型創業開啟嶄新舞台，打造出創業與生活兼具的智慧新城樣貌。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

新竹受惠於竹科所帶動的強勁就業需求與經濟效益，已成為青創、微型創業者的新舞台，在新竹這片充滿創業機會的土地上，正迎來一波創業新浪潮。根據2023年數據顯示，新竹縣的營利事業家數已達37,791家，年增率達4.16%，五年來增長19.51%，這些數據反映出新竹科技產業鏈的迅猛動能，正不斷為新型態創業者注入信心與機會，使他們選擇新竹作為理想的創業基地。

對此，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，大新竹地區目前創新創業蓬勃發展，尤其是靠近竹北以及寶山地區呈現了「大帶小」的局面，近期也帶動包含AI以及半導體相關的創業人潮，「對於微型辦公室的產品也能夠帶來正面效應」。劉佩真說明，再加上台灣關於5G網路、AI的發展前景也十分令人看好，她認為在整體大環境的趨勢之下，將使國內微型辦公室產品的需求更具備發展潛力；另外她補充，現今微型辦公室需求較高的大小約為25至45坪左右，亦即創業團隊人數約大概是5到10人的規模。

新竹縣政府教育局局長楊郡慈表示，新竹縣是全國人口第二年輕的城市，為了讓此地成為年輕人發跡的地方，縣府設立青創基地，協助年紀從16歲到45歲的年輕創業族群，在自身產業鏈中找到自己的定位，不論是從哪一個階段開始有想法想落地，楊郡慈笑說新竹縣都準備好了，「希望成為創業青年落地生根的第一站！」其中，新竹縣微型創業代表謝明憲分享，當初選擇將公司設立在新竹正是基於多方面的重要戰略考量，「不僅能夠就近服務新竹區域的客群，還可以深入了解這些領先客戶對AI的需求與期望，從而規劃出最符合顧客需求的產品與服務」。

在新竹青創基地的營運以及勞工大學與微型創業經營輔導計畫的推動下，大新竹地區的創新創業生態系已經日益成熟，為新世代的創業者提供了蓬勃交流與發展的平臺。近期隨著竹科寶山台積電二奈米廠將於2025年完工，上萬名高科技研發人才挺進，在上中下游產業鏈帶動下最有增值發展與未來性的潛力新創基地就在寶山。

再加上央行自去年第七波信用管制上路後，目前仍是「打住不打商」，讓小坪數的辦公產品能夠積極搶佔市場，在新竹的「宏道新竹帝寶」便是市場焦點。位於新竹寶山，以城市開發高度、導入科技打造出18萬坪5G智慧城市，18萬坪土地兼具住宅、商業、公園綠地、學校等，完整呈現美式生活氛圍。完善的住、商規劃以及鄰近台積電寶山廠，讓「宏道新竹帝寶」成為青創人士進駐微型商辦的好選擇，成就未來人生新舞台。