養老不求人！「以房養老」首季逆勢增長　最多人選這家銀行

▲銀行「以房養老」業務逆勢增長。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者董美琪／綜合報導

金管會17日公布最新數字，台灣以房養老的業務累計持續增加！截至去年第4季，國內銀行一共辦了9302件「以房養老」貸款，比前一年多了15.35%。核貸的總金額也衝上533億元，年增16.38%。其中，合作金庫銀行不只件數最多，貸出去的金額也最高，穩坐雙冠王。

「以房養老」業務從2015年開始推動，主要是讓有房的長輩可以把房子抵押給銀行，然後每個月固定領到一筆養老金，等貸款到期後再一起償還本金和利息，算是一種把房子變現養老的方法。屋主將房屋抵押給銀行，但擁有住在房子的權利，以安度晚年。

根據金管會最新資料，到2025年第一季為止，台灣已經有16家銀行有提供「商業型不動產逆向抵押貸款」（也就是商業型以房養老），累計核貸件數9302件，跟上季比小幅成長3.57%，核貸金額季增4.72%。

如果跟一年前比，無論是申請件數還是核貸金額，都成長了大約15%到16%，顯示越來越多銀髮族接受「房子變現金、輕鬆過退休」的方式。

若以各家銀行的表現來看，合作金庫銀行累計核貸3109件、貸款金額達到194.72億元，雙雙位居市場第一。土地銀行居次，累計核貸數2478件，金額有118.08億元。

另外，金管會也公布了「以房養老」業務申辦的性別比例，其中女性占57.4%，男生則是42.6%，平均每筆貸款的年限是22.21年。

▼以房養老適合名下只有一棟房子、打算住家中養老且無子女或不打算讓子女繼承房產的人，但部分銀行會要求提供子女同意書。（示意圖／記者董美琪攝）

