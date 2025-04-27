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台南建商欠款1200萬　名下透天三拍1498萬元成交

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲屏東內埔1間透天別墅，日前三拍拍定，並出現2人搶標，得標人加價272.4萬元，最後以1498萬元得標。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

屏東內埔1間透天別墅，日前三拍拍定，並出現2人搶標，得標人加價272.4萬元，最後以1498萬元得標，而債務人即為興建該透天別墅社區「閣堤河畔」的和昕開發，在地仲介表示，拍定價略低於區域行情。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

該物件位於屏東內埔光明路巷內，為2019年銷售的透天案「閣堤河畔」，地坪為39.9坪、建坪77.4坪，三拍底價1225.6萬元，根據筆錄，債務人為興建該透天社區的和昕開發、以及自然人，日前出現2人搶標，最後由張姓自然人以成交價1498萬元得標，共加價272.4萬元，溢價達22.2%。

法院筆錄透露，拍賣原因為「拍賣抵押物」強制執行。根據法院裁判書顯示，和昕開發因2021年簽立借款契約書，向聲請人借款1200萬元，因已屆清償期，而未受清償，遭債權人申請拍賣。而台灣公司網顯示，和昕開發2017年在台南成立。該公司2021年在台南還有推案紀錄，目前已無銷售中的新案。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲該路段位於內埔蛋黃區，附近有美和科大、國立屏東科技大學，當地有不少透天都改建為收租型套房。（圖／翻攝自Facebook／國立屏東科技大學National Pingtung University of Science and Technology-NPUST ）

永慶不動產潮州五福富山店店東邱璿樺表示，該路段位於內埔蛋黃區，附近有美和科大、國立屏東科技大學，當地有不少透天別墅都改裝為收租型套房，頗具收租效益。

該區目前新案以華廈為主，屋齡5年內透天釋出量不多，主力地坪約40坪，總價1500~1700萬元，若含電梯總價約2000萬元起跳。以該物件內有8套房的成交價來看，也算略低於區域行情。邱璿樺說：「該區套房月租金約落在7000元上下，以滿租換算，投報率也有4.4%。」

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

關鍵字：屏東透天別墅房價溢價和昕開發內埔

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