五期＋七期＝富人最適居　核心地段「達麗拾穗」正中都會菁英

▲達麗建設新案「達麗拾穗」基地位於台中市最核心的交匯核心點，囊括七期豪宅區、五期重劃區、水湳經貿園區、勤美與科博特區。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市再掀話題！位於台灣大道與大墩路口、何厝街交會處，緊鄰市政府站的黃金地段，新案「達麗拾穗」即將亮相，該地點具備向前即為七期豪宅區，對面就是五期重劃區、往右走銜接水湳經貿園區，下側為勤美與科博特區，等於坐擁台中市最核心的交匯核心點。

「達麗拾穗」新案基地整合8年之久，地點核心幾乎是推出即代表作的地位，原因來自該案的地段優勢，除了步行可至捷運綠線市政府站，隨著捷運藍線進入動工階段，未來「市政府站」更是台中唯一藍綠線交匯點。

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▲隨著捷運藍線進入動工階段，未來「市政府站」更是台中唯一藍綠線交匯點，已經替未來地王鋪路。（圖／業者提供）

以台北市捷運交通網來說，「達麗拾穗」基地最像大安區的「忠孝復興站」，不僅交通網路四通八達，百貨商圈亦近在咫尺；「達麗拾穗」距離台中百貨商圈遠百、新光三越車程約5分鐘，而冠德建設攜手中鹿開發的捷運聯開案、市政府站 G9-1也將導入環球購物中心以及結合辦公與旅宿生態的複合型地標。

而近期最受到台中市場注目的還有「台中101」話題，由台北101宣布與國泰人壽攜手合作，總面積達到4.7萬坪、商業空間占了3.5萬坪的「置地廣場 台中」，預計2029年完工。

七期與五期等於佔據了現在的超級百貨商圈與未來2大生力軍的優勢。而達麗建設「達麗拾穗」提供的優勢就是不用用七期五期價，也同享七期與五期的精華機能，加上建商代表作，建材、規劃看齊七期，目前在市場上屬於「物超所值」等級的新案。

▲「達麗拾穗」基地面積約877坪實際建築面積約225坪，設計比拼重劃區的低密度規劃，主打舒適高質感住宅空間。（圖／業者提供）



據悉，「達麗拾穗」基地面積約877坪，三面臨路，但建商不願蓋好蓋滿，實際建築面積約225坪，設計比拼重劃區的低密度規劃，更主打舒適高質感住宅空間。戶型規劃從21坪～38坪，2~3房且產品線多元，滿足首購、換屋與投資族群需求。

且此次開發團隊巧思滿滿，社區設計大量植栽，讓「四季有景」營造綠意生活氛圍，2房部分戶型規劃2房2衛，3房更擁有玄關空間，且巧妙利用梯廳區隔電梯，公設更是細心搭配宅配室，外送員更有專門獨立通道，「達麗拾穗」現場銷售協理胡濡恩說：「這就是讓規劃走在使用者前面，建商用心看得見，消費者也能夠感到超值。」

▲「拾穗」距離遠百、新光三越車程約5分鐘，未來還有環球購物中心以及「台中101」等生力軍。（圖／業者提供）

達麗建設為上市公司（6177），擁有40年海內外房地產豐富經驗，此次以世界的宏圖帶進新案，請到MAG玫格設計、工一設計操刀，胡濡恩指出：「目前在市場預期重回基本面之際，市中心稀有地段釋出有限、『拾穗』以完整生活機能與高品質規劃脫穎而出，對位台北忠孝復興站的發展，高性價比表現成為置產族關注焦點。」