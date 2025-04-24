入厝禮「直接許願」會很過分嗎？過來人給2建議：讓朋友自己選

▲入厝禮通常會送什麼？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果到朋友的新家作客，可能會準備入厝禮。近日就有網友發文透露，因為他要辦入厝趴，所以好友們就詢問他想要什麼家電，如果他說自己想要微波烤箱會不會很過分？他實在很糾結。貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「入厝禮想要微波烤箱」為標題發文，提到他最近要辦入厝趴，所以有幾個要好的朋友就詢問他是否有什麼想要的家電，還要他開清單。雖然他聽到後很感動，但卻不知道要怎麼開比較好。

原PO透露，他過去送好友入厝禮，價格多落在2萬多元左右，但現在輪到他開清單，他又擔心會讓好友有壓力。內心糾結的同時，他也想知道，如果他說自己想要微波烤箱會不會很過分？

貼文曝光後，底下網友認為，「叫他們包現金」、「現金」、「拿錢最實際」、「列清單出來給朋友認領，讓他們挑自己能負擔的添購，也不會不同人買到一樣或是不合屋主心意不適用的」、「我覺得你可以列一張清單，怕不好意思的話，清單裡也放幾個不那麼貴的選項，讓朋友自己選一個」。

但也有網友回應，「其實不要比較好，不適用又欠人情」、「我都說不用，人來就好」。