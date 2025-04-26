陳炳辰／面對房市不佳現實　建商「誠意價」策略收效

▲「誠意價」策略成為山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村的轉機。（示意圖／記者項瀚攝）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

上半年本預期房市可漸漸走出陰霾，偏遇關稅、股災風暴攪局，信心再受打擊，一波未平一波又起。建商面對市況不佳現實，各地都見新案不再開出高價案例，「誠意價」策略也成為山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村的轉機。

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天氣回暖，房市卻乍暖還涼，本以為上半年房市旺季有望在買氣逐步適應現況下，漸漸走出陰霾，且也確實在最新的《住展》風向球燈號轉為代表穩定的綠燈，包括預售屋推案量、新成屋戶數、成交組數、來客組數指標走出衰退，然而偏遇關稅、股災風暴攪局，信心再受打擊，一波未平一波又起。

再觀察風向球的待售案量體統計，即便陸續傳出人氣個案，銷售時間都得拉長至半年以上，持續公開的新案與去化不及的舊案激發待售建案數達3年新高，超過1200案，賣不完的窘況回到COVID-19階段，市況欲振乏力不言自明。

其中，新北市待售案走增較多，雖有住宅量體最大縣市的母體因素，但如板橋區、中和區、三重區、林口區等地一直有大案亮相，新案光顧著進場又難以完銷，只進不出徒增庫存壓力。

如此尷尬的窘局，市場最關心的價格是否進行修正？風向球所示，開價與成交價之間差距還是在1成以內，顯然沒有降價情勢，但事實上各地都見新案不再開出高價案例，符合市場認知水位，也見購屋方有買單意願。

▲《住展》風向球顯示，目前新案開價與成交價之間差距還是在1成以內。（示意圖／記者項瀚攝）

價格不再高高開出，除了建商面對市況不佳現實，開價自我約束外，誠意價策略卻也成為山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村的轉機。

近期新北板橋的新案大傳出7折價訴求，傳出買氣績效，又比方說喊出即將完銷的新北市三重區二重疏洪道重劃區新案，鄰近當地大熱門的捷運三重站單價百萬元共構宅，單價8、9字頭也有強烈的比價效益。

此外，今年開春推出位在台北市內湖區，新北市三重區、新莊區、永和區的新案傳銷售順暢捷報，同樣不再創高價，如已有新案達單價3位數的台北市內湖區與新北市三重區、永和區，今年順銷案子都可買在低於百萬元，甚至不到9字頭的可能，成為房市海嘯的保命救生圈，也將為趨勢。

不過，相對友善價碼是否出於屋況、地段因素，包括周邊機能、樓層與坪數大小，又是否為正常住宅使用，乃至於社區規劃，低價或都其來有自，畢竟房價實際上並未下修，皆得小心魔鬼細節。

►陳炳辰小檔案

現職：《住展》雜誌發言人

經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理

學歷：台北大學社會學研究所