小坪數要驗屋？全場一致推爆值得　他曝「寧可被嗆」也要驗

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

寸土寸金的時代，小宅、小坪數理所當然成為很多人的首選。就有網友求問，如果買小坪數，該不該找驗屋師？話題引發討論，多數網友一致認為，不管坪數大小，都值得找專業驗屋，甚至有人分享自己花小錢驗出大問題的真實案例，認為這筆錢「超級值得」。對此，信義房屋專家指出，小宅雖然空間不大，但確實會有許多細節要注意。

有網友在「買房知識家」求問，「請問大家！小坪數到底該不該找驗屋師？」話題引發討論，就有人秒點頭，「上百萬千萬，花個一兩萬被嗆智商稅，我寧可被嗆，又不是其他人住」、「建議驗滲漏水、插座相位、電壓、漏電斷路等相關安全性檢驗。」

其中，不少過來人大推，「我有找，老實說是值得的...驗了才發現，有太多看不出來、而自己也看不懂的東西」、「我有找，20坪付5000，抓到要建商補的缺失，遠遠高於5000的好幾倍，連浴室天花板整個被要求重做」、「找了驗出漏水，對方賠我25萬。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，小坪數雖然空間不大，但確實還是會有許多細節要注意，比如有沒有漏水狀況、磁磚是否有貼歪等等，一旦發現房子有瑕疵，才能盡快要求建商處理。