大門換電子鎖「會不會後悔？」　網友答案一面倒

▲換電子鎖會後悔嗎？（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人使用電子鎖，這樣出門也不用擔心忘記帶鑰匙。近日就有網友發文透露，她其實很猶豫要不要把大門換成電子鎖，一方面覺得比較省時，但另一方面又怕不划算，有人換了電子鎖之後卻後悔的嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「有人換電子鎖後悔的嗎」為標題發文，提到她最近在考慮大門是否要換電子鎖，因為她心想這樣出門、回家，就不用拿鑰匙開門、關門了，可以省下一些時間。

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不過原PO看了價格後，發現預算要抓到一、兩萬元，加上平時也要維修、不知何時會壞掉，所以她算了一下，又不知道為了省幾秒鐘的時間多花錢是否划算？因此她就好奇，是否有人換了電子鎖之後，卻後悔的呢？

貼文曝光後，大票網友都直呼，「後悔沒早點裝，尤其手抱小孩拿很多東西的時候，指紋感應很方便」、「後悔沒有買更高級，只有基本的指紋辨識，要是能人臉就更好了」、「用了5年覺得不會後悔，忘記帶磁扣還可以按密碼或指紋進入」、「光速開門就是舒服，有時候家人來懶得動也可以遠端開」、「人臉辨識秒開，不用帶鑰匙就是爽」。

也有網友分享，「很讚，不過你要注意家裡如果是透天，電子鎖買的時候要注意是可以曬太陽的，否則它塑膠透明膜會分離，變得很難看」、「有點後悔沒直接上頂規的人臉辨識，下雨天有時候指紋讀不出來很煩」。