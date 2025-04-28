ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

爆床底躺陌生男！日連鎖飯店「黑歷史+1」　台旅客退房前夕毛炸

▲外國女生到日本遊玩，床底竟躺著陌生男子。（圖／翻攝IG／natalisi_taksisi）、台灣遊客也分享不好的經驗。（圖／翻攝自Dcard）

▲外國女生事後報警處理。（圖／翻攝IG／natalisi_taksisi）

記者周亭瑋／綜合報導

日本知名連鎖飯店遭外國遊客爆料，房間被陌生男子入侵，對方更躲在床底，讓她崩潰報警，而飯店方毫無作為，至於她至今仍心有餘悸。消息曝光後，掀起高度關注，就有台旅客透露，曾在退房前夕，發現地上多了用過的保險套。

外國女子近日在IG上指控，去日本遊玩時訂了知名的APA飯店，怎料第二晚回房後，立刻聞到一股怪味，且是從床底下飄散出來的，後來她往床下一看，竟與陌生男子四目相對，嚇得她崩潰尖叫，而對方也跟著邊叫邊往外跑。

事後，外國女子報警求援，警方在床底發現陌生男遺留的行動電源、USB；而飯店方聲稱，走廊沒有監視器，後續處理也十分消極，同時更拒絕賠償當事人提出的1600元美金。

此事曝光後，在Threads、Dcard掀起熱議，就有台灣旅客透露，之前曾和女性友人住過APA四晚，結果在退房前一晚，地上竟多了用過的保險套。

▲外國女生到日本遊玩，床底竟躺著陌生男子。（圖／翻攝IG／natalisi_taksisi）、台灣遊客也分享不好的經驗。（圖／翻攝自Dcard）

▲台灣遊客也分享不好的經驗。（圖／翻攝自Dcard）

同時，也有常客表示，「真的很可怕，我這兩年幾乎都住APA，甚至是會員，但觀察下來個人認為每間APA的品質很不一，建議入住前爬Google評論，或第三方平台也有寫評論的地方，大家還是都參考一下再預訂，同個車站附近可能有3-4間或以上，比照下來明明都是APA，有些可以到很高分，有些衛生被嫌到不行。」

另外，還有一票台灣網友驚呼，「怕爆，我下個月要去住」、「好恐怖，本來想一個人去東京」、「這真的很誇張！我這幾年住過3間APA，是沒啥問題」、「原本已經訂了下周要住APA的我好害怕」。

►台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了
►出國帶面膜「竟遭罰6000」一票太衝擊！關鍵曝光　苦主：歐洲會看
►飯店房間「最骯髒5區域」曝光　這1物細菌量竟是「馬桶的2.5萬倍」

關鍵字：飯店安全疑慮外國遊客APA保險套

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

重劃區亂成一鍋粥　帥過頭勸「別碰」：僅1種產品可以買

房市景氣差，知名投資客帥過頭建議，開發尚未飽和的重劃區已亂成一鍋粥，千萬別碰。不過他強調，現在還是有房子可以買，點名舊市區捷運站，尤其是捷運正在規劃、興建的區域，房價保值，未來也還有成長空間。

49分鐘前

台中老屋逼近50萬戶　建商指「都更蟑螂」無所不在

全台灣屋齡30年以上的住宅突破500萬戶，台中市也有近50萬戶，為提高居住品質及環境景觀，台中市政府都發局持續推動都市更新及危老重建，也期盼透過都市更新促進街區的活化再生，但都更牛步議題、不同意戶、收購困難都讓不少開發商望之卻步。

1小時前

「基泰大直」周圍108戶受損　85%同意重建17層住宅大樓

2023年9月新建案「基泰大直」工程意外，造成鄰房26戶倒塌，基泰著手整合重建。另外，還有其他108戶範圍變成緊急預防性撤離地區，走公辦都更，短短1年半時間就整合85%，今（28）日台北市住都中心正式公告徵求出資者。

1小時前

租約還有6年！　台南地標級麥當勞房東開2.88億求售

麥當勞以往常被當成房東金雞母，沒想到台南中西區中正商圈「地標級」麥當勞西門餐廳，在地營業40年也要賣了，該店陪伴不少老台南人從小吃到大，不少當地人都相當惋惜。近期屋主開出2.88億元帶租約求售，自曝租約到2031年。

2小時前

爆床底躺陌生男！日連鎖飯店「黑歷史+1」　台旅客退房前夕毛炸

日本知名連鎖飯店遭外國遊客爆料，房間被陌生男子入侵，對方更躲在床底，讓她崩潰報警，而飯店方毫無作為，至於她至今仍心有餘悸。消息曝光後，掀起高度關注，就有台旅客透露，曾在退房前夕，發現地上多了用過的保險套。

3小時前

「小李子」新址曝光　老闆砸4150萬「自己當房東」

35年清粥小菜名店「小李子」因房東要都更，確定在4月底熄燈，而新址一樣開在復興南路二段，兩處只距離650公尺。老闆林慶生透露，新址是去年買下的，自己當房東，目前已在裝潢尾聲了。經查，該店面權狀31坪，以4150萬元交易，每坪133.6萬元。

3小時前

南台中15分鐘生活圈崛起　自住客首選高ＣＰ值新案出爐

在台中房市回歸自住剛性需求下，被視為台中下一個10年重點發展的南台中，以最具生活感的百貨「文心秀泰」為中心，鄰近的「15分鐘生活圈」快速躍升為自住客首選區域。

4小時前

高雄亞灣AI新浪潮來襲！　「駁二AIT」位鹽埕核心崛起

高雄正迎來前所未有的產業轉型高峰，隨科技巨頭相繼進駐亞洲新灣區，AI與算力產業熱潮席捲南台灣。位於鹽埕核心的「駁二AIT」，憑藉絕佳地段、頂級建材與港灣壽山景觀，搭上文創復興與產業轉型的雙重利多，成為科技人與置產客爭相入手的區域地標景觀宅。

5小時前

網友剛買預售案就遇「關稅帝君」　欲解約等降價遭勸阻

有網友在高雄蛋黃區入手預售屋，原本對價格與地段感到滿意，然而面對關稅帝君的重擊，房市買氣急凍，預售案開始出現送裝潢、家電，甚至讓利降價，他考慮利用合約審閱期解約，之後再重新評估購屋計畫，上網問網友是否可行？

21小時前

租屋18年有機會買下！忙3個月「被房東放鳥」　被丟1句話傻了

「真不知道要如何處理…」一位租屋族表示，自己租住同一間房屋18年，意外得知屋主想把房子賣了，協商3個月總算和對方達成共識金額，還辛苦跑銀行貸款、找代書，但半年過去了，屋主卻遲遲不肯簽約，只回一句「有時間就會簽」。讓他從滿心期待到失望透頂。信義房屋專家分析，房東可能並不急，如果是這樣，最好還是繼續看屋。

23小時前

aespa林口開唱！〈Whiplash〉辣翻　ITZY.tripleS賣力唱跳寵台灣粉絲

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

建案施工挖倒7透天　住戶痛批：..

爆床底躺陌生男！日飯店「黑歷史..

「小李子」新址曝光　老闆砸41..

台南建商欠款1200萬　名下透..

租屋18年有機會買下！忙3個月..

小坪數要驗屋？過來人推爆：老實..

兒公仔掉飯店床底！媽一看慘6天

租約還有6年！　台南地標級麥當..

「基泰大直」周圍108戶受損　..

住戶注意！陽台「加裝門窗」恐踩..

ETtoday房產雲

最新新聞more

重劃區亂成一鍋粥　帥過頭勸「別..

台中老屋逼近50萬戶　建商指「..

「基泰大直」周圍108戶受損　..

租約還有6年！　台南地標級麥當..

爆床底躺陌生男！日飯店「黑歷史..

「小李子」新址曝光　老闆砸41..

南台中15分鐘生活圈崛起　自住..

高雄亞灣AI新浪潮來襲！　「駁..

網友剛買預售案就遇「關稅帝君」..

租屋18年有機會買下！忙3個月..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366