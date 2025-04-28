爆床底躺陌生男！日連鎖飯店「黑歷史+1」　台旅客退房前夕毛炸

▲外國女生事後報警處理。（圖／翻攝IG／natalisi_taksisi）

記者周亭瑋／綜合報導

日本知名連鎖飯店遭外國遊客爆料，房間被陌生男子入侵，對方更躲在床底，讓她崩潰報警，而飯店方毫無作為，至於她至今仍心有餘悸。消息曝光後，掀起高度關注，就有台旅客透露，曾在退房前夕，發現地上多了用過的保險套。

外國女子近日在IG上指控，去日本遊玩時訂了知名的APA飯店，怎料第二晚回房後，立刻聞到一股怪味，且是從床底下飄散出來的，後來她往床下一看，竟與陌生男子四目相對，嚇得她崩潰尖叫，而對方也跟著邊叫邊往外跑。

事後，外國女子報警求援，警方在床底發現陌生男遺留的行動電源、USB；而飯店方聲稱，走廊沒有監視器，後續處理也十分消極，同時更拒絕賠償當事人提出的1600元美金。

此事曝光後，在Threads、Dcard掀起熱議，就有台灣旅客透露，之前曾和女性友人住過APA四晚，結果在退房前一晚，地上竟多了用過的保險套。

▲台灣遊客也分享不好的經驗。（圖／翻攝自Dcard）

同時，也有常客表示，「真的很可怕，我這兩年幾乎都住APA，甚至是會員，但觀察下來個人認為每間APA的品質很不一，建議入住前爬Google評論，或第三方平台也有寫評論的地方，大家還是都參考一下再預訂，同個車站附近可能有3-4間或以上，比照下來明明都是APA，有些可以到很高分，有些衛生被嫌到不行。」

另外，還有一票台灣網友驚呼，「怕爆，我下個月要去住」、「好恐怖，本來想一個人去東京」、「這真的很誇張！我這幾年住過3間APA，是沒啥問題」、「原本已經訂了下周要住APA的我好害怕」。

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