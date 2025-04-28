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「基泰大直」周圍108戶受損　85%同意重建17層住宅大樓

▲▼大直工地塌陷。（圖／記者湯興漢攝）

▲2023年9月大直新建案「基泰大直」施工不慎，造成隔壁鄰房倒塌。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

2023年9月新建案「基泰大直」工程意外，造成鄰房26戶倒塌，基泰著手整合重建。另外，還有其他108戶範圍變成緊急預防性撤離地區，走公辦都更，短短1年半時間就整合85%，今（28）日台北市住都中心正式公告徵求出資者。

《地產詹哥老實說》EP254／北市新案6字頭、基隆已比淡水貴　解密最便宜新案「葫蘆裡賣甚麼藥」

「基泰大直」施工不慎，造成隔壁鄰房倒塌，基泰整合倒塌25戶。另外，此事件也造成大直街94巷、94巷3弄及1弄與124巷所圍街廓東側的「儒林園」及「玉園」社區，變成緊急預防性撤離的地區，部分建物有受損情形。

該區總計108戶，重建走公辦都更，也就是「大直儒玉公辦都市更新案」，基地面積約1030坪。台北市住都中心今（28日）表示：「經過1年半整合及模擬選配作業後，住戶參與公辦都更意願比例已逾85%，正式公告徵求出資者，敬邀各界踴躍加入公辦都更行列。」

台北市住都中心表示：「以2倍容積獎勵評估該案，並已協助辦理耐震能力初評得適用防災型容積獎勵，完成建築需求調查及模擬選配作業，住戶參與度高，可有效降低出資者前期溝通與規劃成本，加速全案作業期程。」

台北市住都中心指出：「本案預計興建地上17層、地下4樓約8700坪之住宅大樓，預計更新後可創造逾百億不動產價值。」

▲▼ 。（圖／台北市住都中心提供）

▲本案預計興建地上17層、地下4樓，約8700坪住宅大樓。（圖／台北市住都中心提供）

欣聯建設執行長蕭傑楷分析：「以千坪基地、上百戶的規模來說，1年半就整合85%速度頗快，主要原因有2，第一是因老屋具有危險性，加速屋主改建意願，第二是該案走公辦都更，容積獎勵給到2倍，地主分回更多，誘因實足，不然民間的都更加上防災獎勵，也只能做到1.8倍。」

蕭傑楷指出：「該案雖然為容積率225%的住宅區，但加上2倍容積獎勵，地主基本上能得到1坪換1坪條件，自然大幅增加改建意願，至於是否有建商要出手投標，還得進一步試算分回條件。」

《地產詹哥老實說》EP254／北市新案6字頭、基隆已比淡水貴　解密最便宜新案「葫蘆裡賣甚麼藥」

關鍵字：基泰大直倒塌都更重建台北市住都中心欣聯建設蕭傑楷

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