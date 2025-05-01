建商自爆天價入手「床的世界」祖產　打造千坪礁溪度假宅





▲房貸資金緊縮，成屋首當其衝，但有一種產品例外。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／宜蘭報導

房貸資金緊縮，成屋首當其衝，但有一種產品例外！建商業者觀察，主要以成屋推案的「second house」，買方資金早就做好多準備，因此受到大環境、政策的衝擊較小，而以北台灣來說，度假宅最夯的就是宜蘭礁溪。

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房貸水位緊縮，申貸困難，預售市場具較彈性的付款模式得到喘息，成屋市場則首當其衝，但度假宅產品例外，也就是所謂的「second house」，而談到度假宅，北台灣最具指標性的就是宜蘭礁溪。

都美建設總經理曹俊傑表示：「礁溪新案以成屋市場為主，對於計劃購入second house的消費者來說，沒有立即的自用需求，因此都會希望看得到、摸得著，且購屋預算也基本上充足，反而受到這波央行限貸、總經局勢混亂的影響較小。」

舉例來說，礁溪指標案「水野路路」預售時僅先針對VIP客戶銷售，約銷售25%，一直到今天才以成屋的形式正式亮相，該案主打莊園式度假宅，基地1076坪及綠覆率面積2373坪，華廈成交單價約35萬元，總價500~1100萬元左右；別墅單價則約28萬元，總價在1500萬元以上。

▲都美建設董事長曹來春（右）與總經理曹俊傑。（圖／記者項瀚攝）

事實上，都美建設主要經營台北市，手上握有多個中大型都更案，為何會前進宜蘭礁溪推出「水野路路」？都美機構董事長曹來春透露：「多年前，就與好友一同在坪林享受田園樂，因緣際會下便購入這塊土地，規劃田園別墅建案，打造1家2窩的構想。」

曹來春分享：「當初這塊地是『床的世界』陳家的祖產，當初是以『天價』購入，但經過了4年多，隨宜蘭房價走升，那價格可形容是『賤價』賣了。」由此，看得出曹來春對這塊地以及「水野路路」規劃都相當滿意，未來也不排出繼續再宜蘭推案。

賦泰廣告總經理蔡宗宏透露，「水野路路」本地客僅約1成比例，主攻外地客度假宅市場，特別的是，有別於以往全是中老年買盤的刻板印象，該案也有不少買方是年輕的自由工作者。

《住展》雜誌發言人陳炳辰分析，宜蘭礁溪確實是雙北度假宅首選，其中價格最高的是正礁溪市區，也就是長榮鳳凰酒店一帶，指標案「MANSION ONE」屋齡3年，最高單價已來到60萬元，相當驚人，而「水野路路」是位於相對郊區的位置，3字頭若再搭配一些簡裝，符合行情認知。

永慶不動產礁溪健康加盟店東游逸婷觀察，即便當前房貸緊縮，影響整體房市買氣，但礁溪小坪數套房、度假宅仍穩定去化，且由於這類產品總價低，對比於雙北房價根本小巫見大巫，買方多出一些自備款，甚至全現金拿下都不罕見。

▲礁溪指標案「MANSION ONE」屋齡3年，最高單價已來到60萬元。（圖／記者項瀚攝）

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