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建商自爆天價入手「床的世界」祖產　打造千坪礁溪度假宅

▲▼ 都美機構 。（圖／記者項瀚攝）

▲房貸資金緊縮，成屋首當其衝，但有一種產品例外。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／宜蘭報導

房貸資金緊縮，成屋首當其衝，但有一種產品例外！建商業者觀察，主要以成屋推案的「second house」，買方資金早就做好多準備，因此受到大環境、政策的衝擊較小，而以北台灣來說，度假宅最夯的就是宜蘭礁溪。

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房貸水位緊縮，申貸困難，預售市場具較彈性的付款模式得到喘息，成屋市場則首當其衝，但度假宅產品例外，也就是所謂的「second house」，而談到度假宅，北台灣最具指標性的就是宜蘭礁溪。

都美建設總經理曹俊傑表示：「礁溪新案以成屋市場為主，對於計劃購入second house的消費者來說，沒有立即的自用需求，因此都會希望看得到、摸得著，且購屋預算也基本上充足，反而受到這波央行限貸、總經局勢混亂的影響較小。」

舉例來說，礁溪指標案「水野路路」預售時僅先針對VIP客戶銷售，約銷售25%，一直到今天才以成屋的形式正式亮相，該案主打莊園式度假宅，基地1076坪及綠覆率面積2373坪，華廈成交單價約35萬元，總價500~1100萬元左右；別墅單價則約28萬元，總價在1500萬元以上。

▲▼ 都美機構 。（圖／記者項瀚攝）

▲都美建設董事長曹來春（右）與總經理曹俊傑。（圖／記者項瀚攝）

事實上，都美建設主要經營台北市，手上握有多個中大型都更案，為何會前進宜蘭礁溪推出「水野路路」？都美機構董事長曹來春透露：「多年前，就與好友一同在坪林享受田園樂，因緣際會下便購入這塊土地，規劃田園別墅建案，打造1家2窩的構想。」

曹來春分享：「當初這塊地是『床的世界』陳家的祖產，當初是以『天價』購入，但經過了4年多，隨宜蘭房價走升，那價格可形容是『賤價』賣了。」由此，看得出曹來春對這塊地以及「水野路路」規劃都相當滿意，未來也不排出繼續再宜蘭推案。

賦泰廣告總經理蔡宗宏透露，「水野路路」本地客僅約1成比例，主攻外地客度假宅市場，特別的是，有別於以往全是中老年買盤的刻板印象，該案也有不少買方是年輕的自由工作者。

《住展》雜誌發言人陳炳辰分析，宜蘭礁溪確實是雙北度假宅首選，其中價格最高的是正礁溪市區，也就是長榮鳳凰酒店一帶，指標案「MANSION ONE」屋齡3年，最高單價已來到60萬元，相當驚人，而「水野路路」是位於相對郊區的位置，3字頭若再搭配一些簡裝，符合行情認知。

永慶不動產礁溪健康加盟店東游逸婷觀察，即便當前房貸緊縮，影響整體房市買氣，但礁溪小坪數套房、度假宅仍穩定去化，且由於這類產品總價低，對比於雙北房價根本小巫見大巫，買方多出一些自備款，甚至全現金拿下都不罕見。

▲▼礁溪,頭城,溫泉宅。（圖／記者項瀚攝）

▲礁溪指標案「MANSION ONE」屋齡3年，最高單價已來到60萬元。（圖／記者項瀚攝）

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關鍵字：都美建設宜蘭礁溪水野路路曹來春曹俊傑賦泰廣告蔡宗宏莊園度假宅

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