郭采潔鄰居賣房獲利8百萬　101「豪宅套房」身價逼近5千萬





▲信義計畫區「新世界」為知名的套房豪宅社區，過去傳出不少名人都是住戶，包括郭采潔、艾力克斯等等（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

信義計畫區「新世界」為知名的套房豪宅社區，過去傳出不少名人都是住戶，包括郭采潔、艾力克斯等等。近期該社區9樓戶以4968萬元交易，為邊間較特殊的產品，前屋主持有6年多，轉手獲利近800萬元，漲幅近2成。

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信義計畫區「新世界」為當地具指標性的「豪宅套房」，也頗具名氣，名人住戶多，過去就傳出郭采潔、艾力克斯、陳俊生等人都是住戶。

近期實價登錄，「新世界」9樓戶以4968萬元交易，含車權狀40.6坪、房屋坪30坪，拆算單價155萬元。前屋主持有6年多，轉手獲利768萬元，漲幅約18%。

住商不動產台北101世貿加盟店東陳德潤表示：「新世界位於松勤街、莊敬路交叉，位置非常好，離捷運站、公車站、101、舊市區都很近，這棟雖然屋齡17年，但蓋得不錯，口碑好，是信義計畫區中被認為具有質感的小坪數社區。」

陳德潤表示：「新世界15坪的套房產品較多，而這次成交的9樓戶為30坪，為1房1廳格局，且位於邊間位置，採光好，又有101視野景觀，成交單價155萬元符合行情。」

▲信義計畫區「新世界」近期成交行情整理。（表／記者項瀚製）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「信義計畫區內的社區大樓規劃較為兩極，包括大坪數豪宅以及小坪數套房，而小坪數套房客層大多是，二代買來當休憩據點、當地上班族以買代租等等。」

葉沛堯指出，信義計畫區套房型社區還不少，除了「新世界」，指標社區還包括「新川普」、「信義香榭」，這2社區靠近象山站，點位上遜色了一些，成交單價行情在100~130萬元左右。

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