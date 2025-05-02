高雄屋齡1.9年凶宅開價988萬　網友：找乾淨的不香嗎？

▲高雄仁武有間2房才交屋沒2年，租客就發生燒炭意外成為凶宅。（圖／翻攝自我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。）

記者張雅雲／高雄報導

高雄仁武有間2房才交屋沒2年，租客就發生燒炭意外成為凶宅，房仲上網PO出988萬元價格求售，並自曝為「超值2房、屋主認賠」出售，引來網友熱議，直呼「找乾淨的不香嗎？」並被直言「炭味價。」

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原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文求售，該物件為大樓，位於高雄左營區霞海重劃區高樓層，屋齡1.9年，建坪31.28坪、2房格局，開價988萬元，換算單價約31.5萬元。

根據銷售資料顯示，該物件因屋主出租，房客想不開燒炭，因此成為凶宅，並強調「超值2房、屋主認賠出價來談。」

PO文一出，引來不少網友熱議，有網友疑惑「這價格找乾淨的不香嗎？」引來網友直言「這是炭味的，就是這個價。」原PO則回應「歡迎來現場聞聞香或不香，屋齢絕對很香。」

▲霞海重劃區位於左營、仁武交界，該區重劃完成後，因緊鄰捷運、高鐵、台鐵三鐵共構的左營站，吸引首購族購屋。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事陳揚智表示，霞海重劃區位於左營、仁武交界，該區重劃完成後，因緊鄰捷運、高鐵、台鐵三鐵共構的左營站，吸引不少建商進場搶地，首案為「太子雲」2018年完工，當時成交價19~20萬元價格。

由於該重劃區與左營高鐵特區僅一路之隔，若與高鐵特區預售案相比，房價相對親民，加上重劃區屋齡都不高，吸引不少首購族購屋，現階段預售案大多完銷，區域成交量以中古大樓為主。陳揚智說：「主力屋齡5年內，成交價約31~35萬元，與2年前均價25萬元左右的房價相比，已有明顯漲幅，近期買氣呈現明顯觀望。」

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