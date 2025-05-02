非都會區10縣市核貸量下滑　南投逆勢增！在地曝真實市況

▲2024年Q4新增房貸除了南投縣，其餘10縣市Q4核貸件數，均比上一季下滑。（圖／翻攝自南投縣政府）

記者項瀚／綜合報導

去年919央行打炒房，擴大範圍到非都會區。觀察11個非都會區縣市，去年Q4房貸核貸量幾乎全部下滑，鑑估值也有超過一半縣市下滑，不過南投卻一枝獨秀，成為唯一價量齊揚的縣市。

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根據財團法人金融聯徵中心統計，七都以外不含離島，包含宜花基、雲彰投等共11個縣市，2024年Q4新增房貸除南投縣，其餘10縣市Q4核貸件數，均比上一季下滑。

量減最多的縣市為屏東市，季減451件，減幅逾4成，其次為宜蘭縣及基隆市，分別季減354件及177件，其他包括彰化縣、雲林縣、苗栗縣、嘉義市等縣市，核貸量同步季減百件以上，大幅縮水。

▲非七都2024第三、四季新增房貸比較。（表／台灣房屋統計）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「近年受惠高鐵延伸計畫的建設紅利，屏東縣在2024年前3季連續創下破千筆核貸量，締造出史上最高峰；宜蘭縣同樣在2024年Q3，創下史上最高969件核貸量。」張旭嵐補充，但重大建設利多兌現時程長，在政策壓力下，價量面臨短期修正，因此和高基期量相較，Q4轉跌幅度相較其他縣市明顯。

而南投縣Q4核貸量逆勢成長，季增131件，平均鑑估房價季增26萬元，是唯一表現價量齊揚的縣市。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示：「在新案交屋助攻下，南投縣2024年Q2核貸量衝上840件，創下史上新高，Q4雖受第七波信用管制，核貸量仍為史上次高，達539件。」

東森房屋南投加盟店東武劭認為：「數字看起來價量增加，主要還是因為剛好新案交屋，市場仍相當冷清，對比打房前下滑約7~8成，且貸款不易，正常情況下能貸到成交價的8成，已不見得那麼容易了。」

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