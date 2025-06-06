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國有地欠租遭判「拆屋還地」！基隆婦怒衝國產署北分署噴辣椒水

▲▼財政部國有財產署北區分署基隆辦事處。（圖／翻攝Google Maps）

▲財政部國有財產署北區分署基隆辦事處。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／基隆報導

基隆一名許姓婦人因積欠租金，遭財政部國有財產署北區分署發函通知解除契約，並通知「拆屋還地」。許婦敗訴後心有不甘，竟挾怨前往國產署北分署，並朝基隆辦事處主任陳女、以及約聘人員邱女噴灑辣椒水。全案經檢察官提起公訴後，基隆地院法官依意圖供行使之用而攜帶危險物品妨害公務執行罪，判處許婦有期徒刑9月。

判決書指出，許婦先前向國產署北分署承租基隆一塊土地，並在該土地上建屋，後因許婦積欠租金，國產署北分署因此發函通知解除契約，並提起訴訟要求拆屋還地，全案經基隆地院法官審理後判決許婦敗訴，確定許婦應將該屋拆除，並將土地返還。

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未料114年2月24日下午，許婦攜帶辣椒水前往國產署北分署基隆辦事處，稱欲與主任陳女商討延緩拆屋還地一事；約聘人員邱女遂前往2樓主任辦公室與陳女討論，許婦則趁機尾隨邱女上樓，並在陳女明確告知「無法延緩拆屋還地」後，拿出預藏的辣椒水朝陳、邱2人臉部噴灑，導致2人臉部紅腫、眼睛刺痛，後許婦遭趕抵現場的警方逮捕，婦訊由檢察官提起公訴。

基隆地院法官認為，許婦不思理性處理因承租國有土地所致之糾葛，竟攜帶危險物品妨害公務執行、以及傷害公務員，危害公權力之行使及社會治安；且許婦偵查中還稱「如果國產署還要去拆我房子，我就去噴辣椒水」等語，且犯後未與陳女、邱女達成和解或賠償，難認犯後態度良好，審酌一切情狀後，依意圖供行使之用而攜帶危險物品妨害公務執行罪，判處有期徒刑9月。可上訴。

關鍵字：房產雲國有地基隆

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