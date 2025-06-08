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住家面向馬路「灰塵超多」　過來人曝妙招：就少很多了

▲▼大樓,房 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO家裡總有很多灰塵。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友發文透露，因為他家就面向馬路，所以只要一天沒有打掃，家中就會有灰塵。因此他就想知道，像他這樣的狀況，是不是要買一台掃地機器人來清潔呢？不知道大家有沒有什麼建議？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「家裡灰塵真的掃不完」為標題發文，提到他家面向大馬路，基本上只要一天沒有打掃，就會積很多灰塵，連走路的時候，都會有「沙沙」的感覺。不過他透露，自己近日因為加班而很晚回家，如果使用吸塵器的話，就怕會打擾到鄰居。

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因此原PO便想知道，像他這樣的狀況，是不是乾脆買一台掃地機器人？這樣白天也能清理，不過他從來沒有買過，所以擔心會不會噴了錢卻沒用。他現在只想要把灰塵處理掉，想請大家多多推薦。

▲大樓（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文曝光後，有網友直言，「只推薦門窗關緊，地上都沙沙的，非地板的地方可能也會沙沙的」、「關門、關窗」。還有網友建議，「我家隔壁之前是在裝潢，本來是想要買掃地機器人，後來發現沙發也都是灰塵，所以還是買吸塵器比較方便」。

另有網友則分享，「有時候灰塵很多也有可能是因為潮濕，空氣中的水氣會黏灰塵，我自從用除濕機，灰塵就少很多了」、「我們家也是面向馬路，尤其下雨天會更髒，我是12點以前的話還是會用一下吸塵器，平常有開除濕機跟空氣清淨機，太晚怕吵到別人就會用除塵拖先乾擦再濕擦」。

關鍵字：灰塵Dcard

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