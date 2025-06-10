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說好通風即可…浴室翻新5個月「新浴櫃毀了」！工程行拒保固挨告

▲桃園市鄧姓男子今年3月間趁吳姓女子借宿其住處時，在浴室馬桶水箱下方安裝針孔攝影機，偷拍女子如廁與沐浴影像，當場被發現報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲王男找來工程行翻修浴室，未料才短短5個月，新安裝的浴櫃竟出現瑕疵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／彰化報導

彰化一名王姓男子日前找來室內裝修工程行翻修住家2間浴室，在2間浴室分別安裝好浴櫃A、浴櫃B後，並約定不需要擦拭，只要朝浴室吹電風扇保持通風即可，未料王男使用約5個月後，浴櫃A出現異常、生鏽等瑕疵，經反映後工程行拒絕履行保固義務，王男因此憤而提出告訴，請求工程行給付懲罰性違約金、以及浴櫃A、B之門板維修費用，共計2萬9108元。彰化地院法官審酌後，認為王男請求為無理由，予以駁回，判工程行免賠。可上訴。

判決書指出，王男於112年8月與室內裝修工程行老闆陳男簽下承攬契約，約定由陳男裝修住家2間浴室，並由王男挑選樣式後，再由陳向衛浴公司購買設備，包含分別裝設於2間浴室的浴櫃A、浴櫃B，並施作安裝工程，且約定要好整理、不需要再擦拭，只要朝浴室吹電風扇就可以保持通風，不會造成浴櫃異常，工程總金額為39萬0100元，保固時效為一年，至113年10月止。

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未料王男使用浴室約5個月後，即發現浴櫃A表面出現顆粒狀、且櫃門不銹鋼絞鍊有生鏽等瑕疵，當天即通知工程行處理，但陳男未積極改善，且拒絕履行保固義務。王男認為施工結果與約定不符，違反契約內容，因此提告請求懲罰性違約金2萬1908元；及系爭浴櫃A、浴櫃B之門板維修費用7200元，合計2萬9108元。

工程行老闆陳男則辯稱，該衛浴設備為代購，他與王男並非買賣關係，且完工時有向王男告知要遵守衛浴公司官網使用說明，並在櫃體門片上貼該公司使用及保養須知，王男控訴他未告知使用注意事項顯係不實。另王男主張浴櫃A長出顆粒、櫃門不銹鋼生鏽，此是因王男不當使用，未保持乾燥所致，且不鏽鋼生鏽可以用清潔劑去鏽；而王男求償的浴櫃B完全沒有問題，兩套浴櫃均無瑕疵，施工方式也沒有問題，且雙方亦無違約金之約定，請求駁回王男請求。

彰化地院法官審酌，王男主張他與陳男約定要好整理、不需要再擦拭，只要朝浴室吹電風扇就可以保持通風，不會造成浴櫃異常等語，但遭到陳男否認，王男自應負舉證之責；而勘驗王男提出的對話紀錄，僅可證明陳男未告知臉盆正確使用方式，故承諾更換臉盆，無法證明雙方有上開約定事項。另就陳男提出之浴櫃照片，門板上貼有使用注意事項，王男稱「未告知注意事項」顯非可採；且浴櫃安裝到出現瑕疵已逾5個月，難排除係因使用不當或自然耗損等原因所致，又王男未能提出可歸責於陳男致浴櫃受損之其他事證，因此認定王男求償為無理由，予以駁回。全案可上訴。

關鍵字：房產雲浴室浴櫃工程行裝修

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