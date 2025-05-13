房市多頭現在才變現　交屋潮持續挹注「這幾家」營收有撐

▲營建股營收王興富發不只推住宅，還蓋商辦，近期拿下高雄「亞灣2.0計畫」首件公辦都更案，預計投資470億元興建6棟商辦。圖為興富發總裁鄭欽天。（圖／CTWANT提供，下同）

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營建股去年喜迎「最大交屋潮」，今年股利大方送，迎來高殖利率題材，這是「短多長多」還可以投資嗎？CTWANT記者調查，不少建商除了公布股利喜訊，還亮出未來3到5年的「完工入帳」計畫，包括興富發（2542）、愛山林（2540）、遠雄（5522）、達麗（6177）等，未來每年完工量皆達百億起跳。

據內政部統計，2024年全台住宅類核發建築使照達13.8萬宅，創下自1996年以來最高紀錄。若以平均工期4年來看，約是自2020年起房市進入多頭，建商大舉推案所致。

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市場預期這場「最大交屋潮」至少能乘浪而行3年不動搖，配合高殖利率題材，尤其面對房市前景不明，營建股還能投資嗎？

由於營建業財報採「完工入帳法」，因此不少建商會一次布局未來3~5年的推案，以保障每年能有穩定的完工數和營收額。據此，CTWANT記者就近日公布股利政策的建商，逐一檢視未來新屋完工量，有部分建商今年「更有看頭」，甚至未來3~4年完工量仍持續衝高。

▲潤隆於北市文山區推出水景地標成屋案「信義富境」，主推23~37坪2~3房，強調首付7%起低自備方案。

今年擬發放現金股利2元的潤隆（1808）為例，依5月5日收盤價計算，殖利率達6.09%，今年將有「景安文匯」「信義富境」及台中「VVS1」「市政愛悅」4大案完工交屋，除「信義富境」採先建後售外，其餘平均銷售率都超過9成，估計今年交屋入帳可望達200億元，是去年營收的翻倍。

去年完工量較少的華固（2548）擬配發現金股利5.5元，股票股利0.5元，合計共6元，總殖利率5.58%。今年有住宅案「華固大安學府」「華固得月」，及商辦案「華固中央置地」「華固時代置地」4大案完工，總銷達283億元，其中住宅案已完銷，商辦案正衝刺年底前銷售5成，全年入帳可達170億元，相較於2024年營收72.12億元，年營收不僅倍增，還挑戰近6年來新高。

皇普（2528）今年擬配發每股2.5元股利，包括現金2元、股票0.5元，總殖利率6.72%，為32年以來最慷慨。不僅如此，今年第一季就有百億大案「皇普莊園」開始交屋，加上「皇普園道之首」持續入帳，2025年開春營收就破表，緊接著還有「皇普摩天100」「皇普La Vie」等案將在下半年交屋，且幾乎完銷，預期今年全年入帳金額上看220億元，全年業績可望攀歷年高峰。

▲華固近年大舉在台中購地推案，案量逾百億，圖為董座鍾榮昌（中）主持台中客戶服務中心啟用典禮。

今年擬配發3元現金及0.5元股票股利的達麗，總殖利率8.16%。達麗2020年起推案打出「跟著台積電走」，今年完工交屋有「達麗世界仁」「達麗天蒔」，總銷126億元，預估明年還有3大案完工交屋，總銷164億元，2027年約180億元，2028年約275億元，未來5年，每年完工交屋150億元以上，目標年年推案及完工量可達200億元。

轉投資案台北大巨蛋啟用後的遠雄，2024年全年營收達223.99億元，2025年迎來大規模完工交屋潮，包括北士科商辦案「遠雄商舟」在內的5案，總量上看368億元，營收可望再攀高峰。也預估未來3年每年都有逾200億元的完工量，2026年有296億元，2027年351億元，2028年264億元；後續仍有逾千億元在手案量待開工與推案後，規劃於2029年以後分年完工。

今年率先喊出「讓利」的愛山林，2024年稅後純益19.02億元、年增26.1%，獲利創下歷史新高，EPS為3.07元，將以每股現金股利1元及股票股利4元進行發放，總殖利率5.91%。代銷龍頭愛山林2020年推出首個自建案起積極轉型建商，其中超級大案「新竹帝寶」將在今年起陸續分區完工入帳，今年預計有147億元交屋認列。

▲愛山林董事長祝文宇帶頭開讓利第一槍，引起業內轟動，他強調，未來愛山林的自建案會越來越高，今年大約7成。

愛山林董事長祝文宇多次提到，未來數年將邁向自建案完工交屋高峰，據愛山林統計，未來5年完工量將達1,021億元，平均每年貢獻營收可達百億以上，每股獲利可望逐年衝高。

營建股「營收王」的興富發2024年營收365億元，擬配發每股現金股利2元，股票股利0.5元，創近3年最佳股利發放紀錄，總殖利率5.91%，2025年完工量全台多達11筆，總案量達920億元，目前已售623億元，2026年將有800億元以上的新屋完工量，2027年則來到最高峰的1,131億元，若興富發如期完工交屋，將連續3年營收創高。

儘管川普關稅戰開打後，房市較顯萎靡，不過大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，在建工程不會因此停下腳步，頂多工程放緩出現遞延完工，因此未來幾年交屋潮仍會一波波湧現。另依核發建築建照數量，2020年破16萬宅後一路走高，直至2023年才有下滑跡象至14.6萬宅，推估要到2027年後交屋潮才會趨緩。

對於高殖利率題材的營建股可否進場加碼或長抱？華南投顧董事長儲祥生表示，營建股殖利率雖高，但營建業不景氣，未來獲利趨勢還是要注意一下；如果營建公司未來3年入帳很穩定，現金殖利率也處低檔還是可以承接，但是營建的景氣趨勢向下，追高不宜。

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