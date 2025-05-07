董座涉炒股交保　愛山林再發重訊：財務狀況穩健

▲甲山林集團、愛山林（2540）董事長祝文宇遭檢調約談，1200萬元交保並限制出境出海。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

甲山林集團、愛山林（2540）董事長祝文宇遭檢調約談，1200萬元交保並限制出境出海。愛山林發布重訊，強調目前財務狀況穩健、銷售業績良好，自建案部分也絕不會受到調查而有無法完工的情形，公司總體發展仍將持續穩定增長。

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昨（6日）甲山林集團、愛山林（2540）董事長祝文宇以及其家人、公司高階主管等18人，捲入操縱股價、財務業務文件內容不實、特別背信等罪嫌，遭檢調約談。

昨（6日）愛山林發布重訊：「法務部調查局於今日至本公司進行相關調查，因應措施:本公司配合協助調查。」

經檢察官漏夜複訊後，祝文宇諭知1200萬元交保並限制出境出海；祝文宇妻子張瀛珠同時涉犯《證券交易法》等罪，諭知500萬元交保；祝文宇兒子、愛山林建設總經理祝藝，200萬元交保。

關於祝文宇遭檢調傳訊一事，愛山林今（7日）發布重訊：「據初步了解相關訊息後，係民國102年董事長剛入主本公司時，對上市公司之法令不熟造成作業失誤與行政疏失，經清查目前已無相關情形，亦未涉及本公司近年之營運情形。」

愛山林表示：「本公司今年剛完成現金增資，目前財務狀況穩健、銷售業績亦稱良好，且今年起將有不少建案陸續完工交屋，銷售率皆已達9成以上，完工後資金流入將相當充沛，不致出現任何財務問題。」

愛山林表示：「至於公司興建中之建案仍將依進度持續施作，絕不會因董事長受到調查而有無法完工之情形發生，銷售業務也會持續進行，本公司總體發展仍將持續穩定增長，此外本公司董事長已於調查後交保請回，對本公司之經營幾乎不會造成影響。」

愛山林表示：「況且本公司在建設和銷售領域都已聘有專業經理人操刀負責，各部門皆有良好分工且能獨立運作，故無論將來案情如何發展，本公司都能正常營運。」

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