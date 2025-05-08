台中人買透天「2區詢問度高」　在地：事業有成退休族偏好這區段

▲在關稅不確定性高漲、銀行限制貸款等不利房市的現況下，透天物件反逆襲成市場焦點，台中交易最多的落在太平區與北屯區，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）



記者陳筱惠／台中報導

台中市2024年透天物件交易件數最多的行政區前兩名，分別為太平區與北屯區，在關稅不確定性高漲、銀行限制貸款等不利房市的現況下，信義房屋中二區協理王聖憲表示，透天物件獨特性高、數量少，是相對穩健，在大環境不確定的狀況下可考慮的產品。

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」

[廣告]請繼續往下閱讀...

最夯2區包含太平區，該區一直以透天產品為主，其中以臨路型的店面與別墅最受歡迎。而北屯區則是在低密度、綠地多的單元12內，面向南興公園或旱溪第一排的雙車位以上電梯別墅最受到青睞。





▲太平區早年是傳統產業群聚之處，主力就是透天與別墅。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋太平新光店專案經理盧永信分析：「太平區早年是傳統產業群聚之處，主力就是透天與別墅。熱門區域從北太平中山路一直到新光重劃區的樹孝等商圈，物件以震後宅為主，平均屋齡25年以內，建坪50坪左右，總價會在2000萬元~2500萬元間最受歡迎。」

而北屯區單元12以低密度、綠地覆蓋率高聞名，成為高質感的透天聚落，打破傳統上認為透天厝被高樓大廈包圍帶來的視野劣勢。

信義房屋機捷南興店主任徐仕旻：「單元12居住品質高，鄰近機捷重劃區和松竹、東山商圈，生活機能成熟發達，區域內有佔地遼闊的南興公園，受到重視居住品質及對使用空間有要求的資產階級青睞。」

▲北屯區單元12以低密度、綠地覆蓋率高聞名，成為高質感的透天聚落。（圖／記者陳筱惠攝）

他觀察，買家多為50歲左右的壯年族群或事業有成的退休族群，偏好購買5年內的新物件，建坪達80~150坪，總價在4000萬元~6000 萬元間，且偏好雙車位以上的電梯別墅，通常可以停放2~4台汽車，反映此類客群的生活品味及經濟實力。

王聖憲補充：「透天物件在鑑價時，是依據建物及土地價值等個別條件進行評估。因其獨特性、及較大的使用坪數，由於透天物件相對稀有，釋出的物件也少，房價表現顯得相對穩定，但購屋所需的自備款、裝潢等相關成本通常也會拉高。」

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」

信義房屋更多相關新聞