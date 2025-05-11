假醫療真吸金！　詐團成員名下透天5人搶標1336萬得標

▲法務部高雄分署6日拍賣詐騙集團成員名下的岡山透天住家，底價為1136萬元，共吸引5組人馬競標。（圖／法務部高雄分署提供）

記者張雅雲／高雄報導

詐騙頻傳，有詐團透過「假醫療真吸金」的方式，違法詐騙金額高達數十億元，該集團成員被判決追徵其個人犯罪所得，法務部高雄分署6日拍賣其名下位於岡山的透天住家，底價為1136萬元，共吸引5組人馬競標，最後成交價達1336萬元，已趨近市價。

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打出「投資中國洗腎醫療業務，2年回本」的詐騙集團，不少人因此受騙上當。根據判決書指出，該非法吸金集團誆稱中國醫院需要大量醫療設備，他們已經取得中國醫院的合約，只要投資「血液透析設備」，出租期間2年，分為24期，民眾每期可獲取出資金額1.5%~6%租金，期滿後收回本金，換算年利率為18~72%，非法吸金高達數十億元。

該案經法院審理判決，法務部高雄分署表示，詐騙集團成員除遭到法院判刑確定，且沒收與追徵犯罪所得，由台中地方檢察署囑託高雄分署進行變價拍賣。

該詐團成員名下的拍賣物件位於岡山區登科街，為透天建物，屋齡31年，建坪51.9坪，底價1136萬元，6日吸引高達5組人馬競標，最後以1336萬元高價拍定，溢價17.6%。

▲該物件屬於劉厝生活圈，附近就是岡山樂購廣場、新開幕高雄醫學大學附設高醫岡山醫院。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長吳庭輝表示，該物件屬於劉厝生活圈，附近就是岡山樂購廣場、岡山秀泰影城、捷運岡山高醫站，還有新開幕高雄醫學大學附設高醫岡山醫院，生活機能完整，近年吸引不少自住客購屋。

該區為早期發展生活圈，屋齡偏高以透天為主，主力屋齡約30年，多為在地人自住，釋出量、成交量都不多，總價約落在1200~1500萬元。

該物件雖然是法拍，吳庭輝說：「因為位於12米路上、且為邊間，距離87期重劃區不遠，隨近年岡山地價高漲，透天物件愈來愈受歡迎，得標價趨近市價也不意外。」

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