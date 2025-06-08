女返家驚見「水簾洞」　天花板垮了、筆電家具泡水全毀

▲屋內因為水管爆裂發生大規模漏水，地板滿是積水，家具全數浸濕，筆電、衣物也泡水 。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名中國籍女留學生在外租屋，沒想到放學回家開門一看才發現，屋內因為水管爆裂發生大規模漏水，地板滿是積水，家具全數浸濕，筆電、衣物也泡水，甚至天花板大片坍塌，吊扇掉了下來，水不斷從天花板處傾瀉而下，看起來就像水簾洞。

星洲網報導，事發當時無人在家，受影響的陳姓女留學生返家一開門就被眼前景象震驚，在拍影片傳給室友告知此事之後，四處查看水源問題，並在3樓發現天花板大片塌陷的狀況，水還不斷從天花板傾瀉而下。

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▲陳姓女留學生估算損失大約落在6000至7000令吉（約新台幣4.5萬至5.3萬元）之間。（圖／翻攝自星洲網）

「我們是首批入住這間屋子的房客，沒想到才剛搬進來，就遇到這種事」，陳姓女留學生估算損失大約落在6000至7000令吉（約新台幣4.5萬至5.3萬元）之間，在第一時間透過房仲通知房東之後，房東親自到場查看，並承諾安排維修。她透露，這狀況發生後先暫住在室友房間，等待房子修好，也希望房東妥善處理賠償問題，還給她安心的家。

她也把天花板坍陷、大量漏水的影片傳到網路上，隨即引發大批網友熱議，紛紛留言提到「幸好當時家裡沒人，否則後果不堪設想」、「這是住家還是災難片片場？」、「天花板全都掉下來？太恐怖了」、「房客不是二等公民，住的安全才是基本權利」、「房東收租也該負起修繕與維護的責任」。