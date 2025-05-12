世界羽球女單Top20宋碩芸築夢成家　歐德設計量身打造運動員溫馨宅

▲世界排名女單20羽球女將宋碩芸（左），與歐德設計師吳珈玉（右）開心合影。

圖、文／歐德集團提供

世界排名女單第20、女雙第14的新科台灣羽球一姐宋碩芸，征戰多年買下20坪居宅，秉持「專業相信專業」，選擇歐德設計師吳珈玉為她量身打造運動員夢想宅。

自嘲是「最混屋主」的宋碩芸，平時忙於訓練和比賽，新家規劃全仰賴歐德團隊「自由發揮」。了解宋碩芸個性及習慣後，歐德設計師於玄關樑下，打造「羽球拍洞洞牆」、開放平台放招財貓吸金、分類收納運動用品和大型球袋、長邊櫃增加插座放吸塵器和全身鏡。利用緊鄰廚房畸零地規劃電器櫃、所有機能一應俱全，全室統一木紋調簡潔俐落，宋碩芸直呼「很滿意」，設計師也笑說好像幫女兒裝潢新家一樣。

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▲羽球國手宋碩芸，感謝歐德為她打造20坪運動員夢想宅。

客餐廳是宋碩芸和家人、球友聚會重要場域，開放式設計讓空間視覺放大，餐邊櫃內凹設計加裝插座，讓愛吃火鍋的她隨時方便開鍋涮肉；電視牆展示櫃變身「國際賽吉祥物博物館」，收藏征戰各國帶回來的紀念品；全室鋪設「Order floor超耐磨木地板」，讓打球常引發筋膜炎的宋碩芸，大讚「腳丫子好舒服啊！」

▲歐德設計「羽球拍洞洞牆」、全室「Order floor超耐磨木地板」，讓宋碩芸很滿意。

宋碩芸表示「房間就是睡覺休息的地方。」所以只需要多功能衣櫃及「小蜻蜓掀床」，分類收納各式運動服飾及訓練用品，不化妝的她，連梳妝台也不用，改為實用的收納櫃，讓設計師驚呼「不敢相信」。

經常有國際球友來訪，以「歐德多寶閣」臥榻結合衣櫃、書桌規劃次臥，完美解決200公分床架配置難題，設置床頭平台與插座，可以擺放小物及手機；父母房開放式衣櫃結合化妝桌，桌下加裝抽拉盤，讓長輩拿取物品輕鬆省力。

▲歐德設計師規劃展示櫃，讓宋碩芸展示征戰各國帶回來的紀念品。

「從洽談到完工，歐德像家人一樣可靠！」宋碩芸很開心實現理想中的「舒適宅」，還結識很懂她的「設計師媽媽」，高喊「水啦!」