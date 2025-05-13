台中土地買賣大減8635筆　賴正鎰：央行出手後現分水嶺

▲房市急速冷卻，對比信用管制實施前後半年的土地交易總量情況，台中市土地買賣雙季筆數大減8635筆。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市土地買賣交易2024年Q2與Q3合計交易3萬7344筆，但2024年Q4與2025年Q1合計僅2萬8709筆，交易量大減8635筆，鄉林集團董事長賴正鎰指出：「央行去年9月的第七波限貸令後，就是土地買賣冷熱的分水嶺。」

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」

[廣告]請繼續往下閱讀...

央行2024年9月20日起加大信用管制措施，房市急速冷卻，對比實施前後半年的土地交易總量情況，台中市土地買賣面積縮減比例較大的前5個行政區，分別是豐原、南屯、潭子、北區及清水區。雙季交易筆數也自3萬7344筆大減8635筆，僅剩2萬8709筆。

賴正鎰指出：「自央行去年9月的第七波限貸令後，國內房貸緊縮影響，各縣市的房屋跟土地買賣都緊縮，從那天起就是土地買賣冷熱的分水嶺。」

除土地成交件數大幅縮減外，開發商購地面積也縮水。賴正鎰說：「甚至還有中小型建商將手上土地拿出來盤給大建商，預估地價還會再跌。從總量來看，全台中市買賣總面積雖正成長，但應與中科擴廠土地買賣轉移大幅增加有關。」

再觀察建物買賣較熱的幾個行政區，像是南屯、清水、潭子及東區，前後半年對照的建物買賣交易移轉棟數，也分別減少51%～69%。全台中市這半年來與前半年比較，雖然整體減少了20%，但在北屯區與梧棲區分別有14%與17.5%的成長，算是房屋買賣轉移棟數維持正成長的「唯二」行政區。

▲市況顯示台中土地交易冷清，開發商反而往舊地區危老都更案整合，未來將更趨於明顯。（圖／記者陳筱惠攝）

一些較大的開發商及外來建商看好台中有中科擴廠及交通建設等大利多，持續在台中購地及推案，購入基地面積也不像以往動輒上千坪，幾乎都是千坪以內，甚至僅剩400到600坪之間。

中部地區提供不動產從業職人專用圖資的紀石圖創工作室負責人石漢傑也認為：「台中近期土地買賣確實明顯變少，尤其是重劃區更明顯，而現在能進（重劃區）場的建商，自籌資金要比較多，主因有二，貸款限制、18個月動工，反而建商往舊地區危老都更案整合更趨於明顯。」

《地產詹哥老實說》EP256／賣房繳稅霧煞煞！ 達人曝：新北1290萬元小宅「多繳35萬稅金」