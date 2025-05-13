高雄第一家「換裝」萊爾富進駐亞灣　在地估月租18萬

▲高雄第一家脫掉全粉的萊爾富，融入藍綠色首登場。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

光泉集團經營34年的萊爾富便利商店2023年變天，由聯邦集團入主，高雄第一家脫掉全粉的萊爾富，融入藍綠色首登場，首店選址位於亞灣，據了解，租金約18萬元，在地分析，亞灣近年新大樓一棟接一棟，半年起碼增加1000人，帶動區域店面空置率大幅降低。

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萊爾富便利商店是台灣第一家本土便利商店品牌，原本招牌是白、粉相間，2023年由聯邦集團入主後，舊外觀陸續改朝換代換上新LOGO，高雄首度有萊爾富換上新裝，融入聯邦藍綠色首登場，該店位於苓雅區三多路、成功路口，是萊爾富的高雄第一家新形態超商，本月剛開幕。

該店原為全家便利商店，在當地開店起碼10年，在地仲介透露，疫情期間結束營業，空置3年後，首度迎來新店家，當初屋主曾開出18萬元招租，預估實際成交約15~18萬元。

▲區域不乏百貨商圈、商辦、住宅、飯店等，人、車流多。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產亞洲新灣區加盟店店長江炳賞表示，該區屬於亞灣，周邊也不乏百貨商圈、商辦、住宅、飯店等，高雄港旅運中心也已完工，人、車流多，加上近年除輝達、AMD、鴻海等指標大廠外，還有不少上下游產業鏈進駐，區域發展前景佳，店面空租率愈來愈低。

江炳賞表示，亞灣未來發展性強，近年新大樓一棟接一棟完工，光是近半年就有「濱海」、「星玥灣」完工交屋，人口至少增加1000~2000人，未來又有不少商辦將完工，帶動區域消費力，店面相當搶手，新店選在亞灣展店也不意外。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，目前亞灣不少自用型租客急著卡位，店面租金漲幅顯著，1樓店面租金單坪落在2000~3000元，店面屋主也因看漲多半惜售，即使願意出售，也多開天價測試市場接受度。

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