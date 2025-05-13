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捲入呆帳風暴Q1盈轉虧　中鼎董座親上火線：財務仍穩健

▲▼ 中鼎 。（圖／記者項瀚攝）

▲中鼎（9933）董事長楊宗興出席重大訊息記者會。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

中鼎今（13日）暫停交易，下午董事長楊宗興親上火線，說明上月爆出的巨額呆帳事件以及Q1財報，由於Q1提列損失，使EPS（每股純益）為-1.52元，但仍強調公司財務穩健，基本面良好。另外關於員工信託持股，提到3500人中只有21人終止。

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國內最大統包工程承攬商中鼎（9933）4月16日發布重訊，代子公司CTCI Americas,Inc.（CTCIA）公告，所承攬的BKRF工程，其業主BKRF母公司Global Clean Energy Holdings,Inc（GCEH），依美國相關規定聲請重整。

簡單來說，就是中鼎幫美國再生能源公司興建煉油廠後，196.04億元款項拿不到，但中鼎第一時間就強調：「不是收不回來，而是逐年收回。」但仍使股價連續跌停，中鼎便提出決議辦理私募普通股案，使股價止跌回升。

然而，昨（12日）昨向證交所申請今日暫停交易，並於今（13）日舉行重大訊息記者會，由中鼎董事長楊宗興親自主持，說明暫停交易原因及針對Q1財報進行說明。

楊宗興表示：「中鼎董事會今日通過第一季財報，中鼎美國提列美國BKRF專案長期應收款的預期信用減損，損失約31億元，認列所得稅利益新台幣5億元，淨影響數為新台幣26億元，因此第一季EPS為-1.52元。」

楊宗興說明：「提列預期信用減損損失金額，是依據GCEH所提供並經過主要債權人、中鼎美國的財務顧問評估後的財務預測，以及與主要債權人協商並載錄於GCEH已公告的重整支持協議的還款機制。」

中鼎於11月26日於美國加州主管機關完成「工程留置權」登記，這是指承攬人於完成工作（含停止工作）後90天內，可在工作物上設定「工程留置權」，以確保工程款能獲得清償，中鼎取得的設定擔保金額為美金9.24億元（約合新台幣281億元）。

之後，中鼎在美國時間12月24日就與BKRF間的履約爭議提起仲裁，強調：「中鼎雖持有該工作物的設定擔保，惟若立刻處分，中鼎可獲償金額尚須法院裁定。」

楊宗興表示：「我們認為，讓GCEH繼續營運創造獲利，待穩定營運，具合理的企業價值後，擇適當時機，再將該廠處分，用以償還債權的方式，方可為所有債權人創造最佳利益。而該廠已正式生產，產品也已順利銷售。」

在各方對GCEH債務達成清償順序的初步共識後，楊宗興表示：「據美國律師建議，提送預先安排式重整，此作法可免除仲裁爭議、降低GCEH停止營運或清算的風險，保留資產價值，有利於持續營運與償債，且可縮短法院的審核時間。」

楊宗興不斷強調公司財務穩健，他說：「中鼎在手工程案量超過新台幣3200億元，將逐步轉換成營運資金，且集團合併現金及約當現金為充足，足以支應營運所需。此外，主要往來銀行陸續表達額度支持，融資計畫亦維持不變，確保資金與銀行額度無虞。」

▲▼ 中鼎 。（圖／記者項瀚攝）

▲楊宗興強調中鼎財務穩健，基本面良好。（圖／記者項瀚攝）

未來還是逐季做虧損提列嗎？楊宗興說：「我們會跟會計師定期來檢討GCEH營運，看跟我們目前的財務預測是否相符，然後也會做必要的調節。」

不過，中鼎股價受到劇烈波動影響，參與員工信託持股的員工們，可能是捶心肝。對此，中鼎總管理處執行長李定壯表示：「員工股權占15.69%，是第一大股，我們了解大家會感到不安，但相信短期的影響不會動搖到公司的誠信與經營，公司基本面仍然穩健。」

李定壯也表示：「本公司參與信託制度共約3500人，此事件發生後，只有21人終止，24人調降提撥比例，而甚至還有19人調高比例。」

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關鍵字：中鼎9933虧損財報股價楊宗興

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