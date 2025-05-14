又一家「隱形冠軍」卡位七期頂辦　砸3.06億包540坪整層

▲「聯聚中雍大廈」再現包層交易，「卡夢」碳纖維材料加工業者豪砸3.06億元取得11樓2戶。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
台中有不少企業深藏不露，購屋以及置產實力深不可測，據實登揭露，總樓高39 樓的「聯聚中雍大廈」再現包層交易，11樓2戶以總價3.06億元出售，經查買方為「卡夢」碳纖維材料加工業者。
《地產詹哥老實說》EP257／買房只要50萬？專家曝「低首付4波真相」 這次恐怕玩不下去！
繼亞昕集團日前公告向自然人交易「聯聚中雍大廈」12樓整層後，11樓鄰居則是搶在2月就包下一整層，總交易金額3.06億元，總面積約540坪（含車位），拆算單價來到65.2萬元，不過該豪辦包層交易並非首例。
經查，此次買方不是大家耳熟能詳的上市櫃公司，也非傳統豪門企業，而是一家長年深耕碳纖維材料領域的業者，根據人力銀行網站的介紹，買方鉅葉國際已成立40年，主要服務歐洲、美國、日本等市場，目前在海外合作的生產工廠有中國、越南以及緬甸三處，主攻碳網球拍、碳球棒、碳冰球球桿、碳自行車車架、碳自行車配件、碳汽車用件以及金屬鋁件加工製品。
「戶戶破億」成常態，在地房仲謝兒政指出：「『聯聚中雍大廈』在台中早已是企業主眼中的超級夢幻辦公場域，加上坐落於政經核心地段的加持，身價不言而喻，而台灣企業不論是轉型需求，都偏好『自有資產』，尤其是有實力但不上市櫃的隱形冠軍，買氣最盛。」
▲機械製造、金屬製造、汽車零組件、自行車零組件、倉儲物流、能源等機械相關產業，大舉進軍中台灣，帶動相關產業鏈的蓬勃。（圖／記者陳筱惠攝）
不只買斷自用者眾，該棟樓租金也創下新高，包含為2023年5月時，31樓物件以單價2595元，每月租金高達58.1萬元，出租給「瑞士銀行」。另外，同樣9、10樓四戶共計880坪，更出現最高總價126萬元，承租方為日商感測器大廠基恩斯（KEYENCE）。
高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析：「會創價原因有二，其一為台中七期真的豪辦選擇少，屈指可數，尤其廠辦轉型最重門面，產品的稀缺性成為主因，另外，從這幾年投資台中重點產業有6項，包含機械製造、金屬製造、汽車零組件、自行車零組件、倉儲物流、能源等機械相關產業，大舉進軍中台灣，合計投資額達1005億元，這也無形帶動相關產業鏈的蓬勃，此次購入的就是上述相關產業，再次見證有市場就會有需求。」
▼ 「聯聚中雍大廈」 2025年交易紀錄。
|項目
|聯聚中雍大廈 11樓
|聯聚中雍大廈 12樓
|交易時間
|2月
|重大資訊公告
|買方
|鉅葉國際
|亞昕集團
|交易總金額
|3.06億元
|3.12億元
|總面積 (含車位)
|約540坪
|約540坪
|車位數量
|10個
|10個
|單價
|約65.2萬元
|約66萬元
讀者迴響