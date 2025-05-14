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信義計畫區外首例！　大巨蛋商辦「租金單價破5千」

▲▼ 台北大巨蛋 。（圖／記者項瀚攝）

▲大巨蛋旁「巨蛋國際中心」驚見每坪單價破5000元交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

大巨蛋旁「巨蛋國際中心」高樓層以每月387.7萬元出租，單價4936元，2027年則將調整為5083元，成為非信義計畫區首次見到單價破5000元的交易。

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信義計畫區辦公室租金單坪5千租賃個案屈指可數，不過據最新實價揭露資料顯示，大巨蛋旁的「巨蛋國際中心」每月租金含稅達4936元，根據備註資料顯示，該租賃案設有調漲機制，2027年12月租金就調整為每坪5083元，2029年12月每坪5235元，有機會挑戰信義計畫區外辦公大樓租金最高價。

資料顯示，「巨蛋國際中心」19樓月租金為387.7萬元，每坪租金4936元(含稅) ；自2027年12月1日起每月租金調整為399萬元，每坪租金5083元(含稅) ；自2029年12月1日起每月租金調整為411萬元，每坪租金5235元(含稅)。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「信義計畫區的辦公室租金單價相較其它國際城市並不算特別高，對於外商企業相對接受度較高，信義計畫區內的地標大樓往往辦公室租金單價多在每坪4千以上，甚至少數可達每坪5千元，但相對罕見。」

曾敬德說：「信義計畫區中指標大樓租金單價5千元的實價案例本來就很稀少，多是具備優異景觀條件超高樓層才容易出現，在信義計畫區以外單價5千的辦公室租賃案更是罕見。」

曾敬德也提到：「而信義計畫區的租金上漲也有外溢比價效應，近年完工的新辦公大樓，靠近捷運站租金也容易寫下區域高價。」

▲▼ 。（表／信義統計）

▲信義區辦公大樓每坪5000元實價紀錄。（表／信義統計）

至於「巨蛋國際中心」單價近5千元，甚至在2027年就將破5千元，成為非信義計畫區首例。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，「巨蛋國際中心」雖然不在正信義計畫區，但正對國父紀念館永久開放空間的無敵大景，尤其在靈活辦公室營運商的高端品牌插旗之後，辦公室已經成為網美打卡點。」

黃舒衛接著表示：「園區型有巨蛋場館、影城、洲際酒店、松菸文化園區商業服務條件，再加上捷運聯通等三大獨特優勢，又沒有信義計畫區尖峰時段的交通壓力，確實在商辦市場的競爭局面裡築起強大護城河，所以短短一年多的時間就創造不少市場話題。」

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關鍵字：大巨蛋巨蛋國際中心商辦租金5千信義房屋高力國際黃舒衛

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