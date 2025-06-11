頭期款、房貸全她扛！陸女買房後被劈腿　未婚夫：房子我也有份

▲女方花費400多萬買房之後發現未婚夫出軌，男子主張，這間房子他應該也有份。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸一名女子與男友以結婚為前提交往同居，女方出資購買一間房子，總價100多萬人民幣（約新台幣423萬元），但她卻發現未婚夫出軌，雙方關係破裂。當初這間房子是以雙方名義購買，男方主張他也應該有份，不過頭期款與房貸等費用都是由女方支付，因此法院判定房子歸女方。

廣州日報報導，女子張某與男友何某同居交往，也辦了婚宴，但尚未辦理結婚登記，兩人分別在佛山、廣州等地工作，沒有長期共同生活，為了經營這段關係，女方自行出資，以雙方名義在佛山買下一間房子。女子透過轉帳、給現金的方式把錢給男友，再由男友把錢給開發商，貸款等手續皆以兩人名義進行，但並未領取房產證。

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然而過沒多久，女方就發現男友出軌，關係告吹，也面臨房屋產權歸屬的問題。女方認為，頭期款、房貸費用都是她支付，且分手原因是男友出軌，房子應該歸她；男方覺得，他在共同生活方面支出不少，且房產證上面寫著他們兩人的名字，他應該也有份。

兩人協商未果，女方2024年一狀告上法院，要求確認房屋所有權。到了2025年，法院審理查明認定，房子是女子張某與男子何某在戀愛同居期間以雙方名義購買，頭期款、物業費、房貸支出等均由張某一人支付，何某並無證據證明他有出資，因此裁定女方獲得房屋所有權，且男子何某應該協助女方辦理相關更名手續。