立軒建設上櫃「軒式美學」新作再添驚豔！手作生活節與藝術品味的家共譜精緻生活

▲立軒天蒔以「軒式美學」為核心，匠心打造每一處細節「立軒天蒔」，讓居住者在藝術與舒適中找回自我，成就精緻生活的理想家園。（圖／翻攝自建案官網，下同）

房產中心／綜合報導

一座卓越的建築，既是城市天際線上的一抹風景，也是居住者心靈的桃花源，成就日日如詩的美好生活。立軒建設，17年來在林口扎根發展，憑藉對建築之美的極致追求與細膩構思，將每一個社區打造成獨具特色的生活殿堂。累積品牌好口碑多年的立軒建設，特別選在上櫃之際，於林口推出集大成新作「立軒天蒔」，承襲立軒建設一貫的精品品質，將「軒式美學」的理念發揮得淋漓盡致，無論是在建築設計還是公設規劃上，都是對藝術與生活的深刻融合，「立軒天蒔」成為生活即藝術的完美實踐。

立軒建設以「軒式美學」定義未來的居住風格

[廣告]請繼續往下閱讀...

立軒建設將「精緻、維美、永續」的建築理念體現在每個建築作品中，社區環境和室內空間的每一處細節都能看見其用心，精緻是以精品宅格局營造雅緻生活情調；維美是融合建築個性、語彙激發出美麗的藝術火花；永續是透過建築寫意人生風景、融入對未來的長遠願景，創造出值得傳世的家。立軒建設不僅提供一個生活的容器之所，它更在細節中賦予生活詩意，成就每一位住戶的理想居所。選擇立軒建設蓋的房子，不只是選擇了一個高品質的居住環境，更是選擇了一個具有良好保值潛力的藝術作品，憑藉多年的品牌累積、精緻建築設計及對市場的深刻觀察，住宅價值隨著時間的推移而穩步上升，成為一項值得長期持有與傳承的資產。這樣的「軒式美學」獲得許多人的認可，紛紛成為「立軒迷」，期待與立軒建設一同朝向美好的未來邁進。

▲圖為電梯廳&電梯內部3D示意圖。



▲圖為標準層梯間3D示意圖。

「立軒天蒔」獨立會館處處融入藝術與品味細節

立軒建設對於生活品味的極致追求都在「立軒天蒔」中，擁有一般社區少見的獨立公設會館，其中猶如美術館氛圍的咖啡廳，室外鋪設蜿蜒曲徑、種植花園，讓人就像走進優美秘境，咖啡廳兩側大面窗景引入光線，室內天花板數十盞十字訂製燈具，宛如點點繁星，在牆上鏡面反射出不同景深、映照光線變化；長桌搭配高腳椅加上低矮沙發區，讓不同需求的使用者都能滿足，這一處溫馨角落像是都市裡一盞引導「回家」的燈在跟路過民眾招手，也像是交響樂中的輕盈樂章，讓人能稍作舒心喘息。「立軒天蒔」還有能一邊欣賞藝山景致、一邊伸展筋骨的瑜伽教室，與棋藝空間結合的KTV室，同樣利用牆面弧度、木皮地面等材質和造型，呼應窗外那一抹綠意，極具藝術感與品味的空間，正是立軒建設一直以來所堅持的核心價值——讓建築不僅是遮風避雨的地方，更是一場生活的美學盛宴。

▲圖為會館外3D示意圖。



▲圖為咖啡廳3D示意圖。



▲圖為咖啡廳旁水景3D示意圖。



軒式美學生活打造立軒迷專屬的精緻生活情調

在立軒建設的世界裡，生活的每一個瞬間都是藝術的延續，除了空間本身的雕琢，立軒建設更以精緻手作等活動，讓住戶感受到生活的儀式感。質感永生花束、精品紙袋包的創作、純白迷你聖誕樹等等，這些每個月舉辦、別具匠心的活動，不僅讓住戶享受創作的樂趣，更為他們的日常生活增添了藝術色彩。這些活動強化了社區的凝聚力，為住戶提供一片屬於自己的寧靜時光，體驗過程中也加深了「立軒迷」對品牌的認同。

▲質感永生花束課程。

▲精品紙袋包課程。

▲純白迷你聖誕樹花藝課程。

立軒建設深知，優雅的生活並非單純的物質堆砌，而是心靈與精神的共同昇華。因此，立軒始終將藝術與美學融入每一項設計和活動，將精緻生活的態度傳遞給每一位住戶，讓人可以在這片空間裡找回自我、享受屬於自己的美好時光。「立軒天蒔」讓每一位「立軒迷」都能擁抱屬於自己的生活藝術，與「與自己最舒服的相遇」、與夢想同行。

「立軒天蒔」

蒔在品味｜2-3房｜18-38坪

行銷2館：新北市林口區文化三路一段389號

迎賓專線：02-2608-5522

知音預約：li-hsuantianshi.com.tw