ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

立軒建設上櫃「軒式美學」新作再添驚豔！手作生活節與藝術品味的家共譜精緻生活

▲▼林口,立軒建設,立軒天蒔,生活節,手作,藝術,大塊設計。（圖／業者提供）

▲立軒天蒔以「軒式美學」為核心，匠心打造每一處細節「立軒天蒔」，讓居住者在藝術與舒適中找回自我，成就精緻生活的理想家園。（圖／翻攝自建案官網，下同）

房產中心／綜合報導

一座卓越的建築，既是城市天際線上的一抹風景，也是居住者心靈的桃花源，成就日日如詩的美好生活。立軒建設，17年來在林口扎根發展，憑藉對建築之美的極致追求與細膩構思，將每一個社區打造成獨具特色的生活殿堂。累積品牌好口碑多年的立軒建設，特別選在上櫃之際，於林口推出集大成新作「立軒天蒔」，承襲立軒建設一貫的精品品質，將「軒式美學」的理念發揮得淋漓盡致，無論是在建築設計還是公設規劃上，都是對藝術與生活的深刻融合，「立軒天蒔」成為生活即藝術的完美實踐。

立軒建設以「軒式美學」定義未來的居住風格

[廣告]請繼續往下閱讀...

立軒建設將「精緻、維美、永續」的建築理念體現在每個建築作品中，社區環境和室內空間的每一處細節都能看見其用心，精緻是以精品宅格局營造雅緻生活情調；維美是融合建築個性、語彙激發出美麗的藝術火花；永續是透過建築寫意人生風景、融入對未來的長遠願景，創造出值得傳世的家。立軒建設不僅提供一個生活的容器之所，它更在細節中賦予生活詩意，成就每一位住戶的理想居所。選擇立軒建設蓋的房子，不只是選擇了一個高品質的居住環境，更是選擇了一個具有良好保值潛力的藝術作品，憑藉多年的品牌累積、精緻建築設計及對市場的深刻觀察，住宅價值隨著時間的推移而穩步上升，成為一項值得長期持有與傳承的資產。這樣的「軒式美學」獲得許多人的認可，紛紛成為「立軒迷」，期待與立軒建設一同朝向美好的未來邁進。

▲▼林口,立軒建設,立軒天蒔,生活節,手作,藝術,大塊設計。（圖／業者提供）

▲圖為電梯廳&電梯內部3D示意圖。

▲▼林口,立軒建設,立軒天蒔,生活節,手作,藝術,大塊設計。（圖／業者提供）

▲圖為標準層梯間3D示意圖。

「立軒天蒔」獨立會館處處融入藝術與品味細節

立軒建設對於生活品味的極致追求都在「立軒天蒔」中，擁有一般社區少見的獨立公設會館，其中猶如美術館氛圍的咖啡廳，室外鋪設蜿蜒曲徑、種植花園，讓人就像走進優美秘境，咖啡廳兩側大面窗景引入光線，室內天花板數十盞十字訂製燈具，宛如點點繁星，在牆上鏡面反射出不同景深、映照光線變化；長桌搭配高腳椅加上低矮沙發區，讓不同需求的使用者都能滿足，這一處溫馨角落像是都市裡一盞引導「回家」的燈在跟路過民眾招手，也像是交響樂中的輕盈樂章，讓人能稍作舒心喘息。「立軒天蒔」還有能一邊欣賞藝山景致、一邊伸展筋骨的瑜伽教室，與棋藝空間結合的KTV室，同樣利用牆面弧度、木皮地面等材質和造型，呼應窗外那一抹綠意，極具藝術感與品味的空間，正是立軒建設一直以來所堅持的核心價值——讓建築不僅是遮風避雨的地方，更是一場生活的美學盛宴。

▲▼林口,立軒建設,立軒天蒔,生活節,手作,藝術,大塊設計。（圖／業者提供）

▲圖為會館外3D示意圖。

▲▼林口,立軒建設,立軒天蒔,生活節,手作,藝術,大塊設計。（圖／業者提供）

▲圖為咖啡廳3D示意圖。

▲▼林口,立軒建設,立軒天蒔,生活節,手作,藝術,大塊設計。（圖／業者提供）

▲圖為咖啡廳旁水景3D示意圖。

軒式美學生活打造立軒迷專屬的精緻生活情調

在立軒建設的世界裡，生活的每一個瞬間都是藝術的延續，除了空間本身的雕琢，立軒建設更以精緻手作等活動，讓住戶感受到生活的儀式感。質感永生花束、精品紙袋包的創作、純白迷你聖誕樹等等，這些每個月舉辦、別具匠心的活動，不僅讓住戶享受創作的樂趣，更為他們的日常生活增添了藝術色彩。這些活動強化了社區的凝聚力，為住戶提供一片屬於自己的寧靜時光，體驗過程中也加深了「立軒迷」對品牌的認同。

▲▼林口,立軒建設,立軒天蒔,生活節,手作,藝術,大塊設計。（圖／業者提供）

▲質感永生花束課程。

▲▼林口,立軒建設,立軒天蒔,生活節,手作,藝術,大塊設計。（圖／業者提供）

▲精品紙袋包課程。

▲▼林口,立軒建設,立軒天蒔,生活節,手作,藝術,大塊設計。（圖／業者提供）

▲純白迷你聖誕樹花藝課程。

▲▼林口,立軒建設,立軒天蒔,生活節,手作,藝術,大塊設計。（圖／業者提供）

立軒建設深知，優雅的生活並非單純的物質堆砌，而是心靈與精神的共同昇華。因此，立軒始終將藝術與美學融入每一項設計和活動，將精緻生活的態度傳遞給每一位住戶，讓人可以在這片空間裡找回自我、享受屬於自己的美好時光。「立軒天蒔」讓每一位「立軒迷」都能擁抱屬於自己的生活藝術，與「與自己最舒服的相遇」、與夢想同行。

「立軒天蒔」 
蒔在品味｜2-3房｜18-38坪 
行銷2館：新北市林口區文化三路一段389號 
迎賓專線：02-2608-5522 
知音預約：li-hsuantianshi.com.tw

關鍵字：林口立軒建設立軒天蒔生活節手作藝術大塊設計

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

保險公司房貸量暴增5倍　首購利率2.65%起

近期保險公司的新增房貸量單月為657件，雖然對比2013年高峰期仍有落差，但現在的案件量也已是2年前的5倍之多。信義房屋專家表示，保險房貸利率也跟隨市場波動，近期有網站顯示首購客戶表定利率2.65%起。

2分鐘前

礁溪最便宜套房底價50萬法拍　在地曝：會搶爆

宜蘭礁溪出現一間超便宜法拍套房，一拍底價僅50.4萬元，換算單價3.7萬元。在地房仲表示，雖然該社區屋齡老舊，但這價格肯定還是搶爆，用120萬元投標、再抓30萬元裝修費，之後轉租可創造5%以上租金報酬率。

1小時前

利益團體求放寬信用管制　專家揭兩大嚴重風險

近期有關利益團體持續向政府施壓，要求放寬信用管制，對此，地產專家蕭大立解析，政府限制銀行貸款集中於不動產市場的主要原因。他指出，銀行的本業是吸收民眾存款，再將資金放貸給企業或個人，藉此賺取利差。然而，若台灣各大銀行將大部分資金投入房地產相關貸款，將可能帶來嚴重風險。

2小時前

立軒建設上櫃「軒式美學」新作再添驚豔！手作生活節與藝術品味的家共譜精緻生活

累積品牌好口碑多年的立軒建設，特別選在上市櫃之際，於林口推出集大成新作「立軒天蒔」，承襲立軒建設一貫的精品品質，將「軒式美學」的理念發揮得淋漓盡致，無論是在建築設計還是公設規劃上，都是對藝術與生活的深刻融合，「立軒天蒔」成為生活即藝術的完美實踐。

3小時前

JP home高球交流賽登場　上百位賓客以球會友、切磋球技

日本廚具衛浴專家 JP home在台中南峰高爾夫球場舉辦高球交流賽，邀請長期合作夥伴與來自世界第一大的日本驪住建材集團共襄盛舉，上百位賓客齊聚球場，以球會友、切磋球技，此次活動以「日式美好生活」為主題，在綠意盎然的球場中，將友誼與生活美學一同揮灑。

5小時前

每3間就有1間！　全台40年以上中古屋交易占比創高

根據內政部不動產資訊平台統計，截至第一季，全台住宅平均買賣屋齡達30.89年，創歷史新高；其中，屋齡超過40年的中古住宅交易量達7,201筆，占總交易筆數的31.1％，等於每3間成交房屋中就有1間是老屋，顯示老屋市場買氣明顯升溫。

5小時前

每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓最重10大重劃區出列

全台新案賣壓最重的10大重劃區出列，合計約1.8萬戶待售，占這些區域的在線總戶數比重高達36.6%，約每3戶就有1戶滯銷。其中，待售戶數最多的前3大重劃區分別為淡海新市鎮、桃園客運園區、林口新市鎮。

6小時前

油漆、清潔要房客出！台北女退租遭扣押金　法官翻租約只判還3500

台北市一名劉姓女子向王姓房東承租房屋，未料退租時僅拿回部分押金，認為被扣過多，怒告房東請求返還。士林地法近日判決出爐，雖然劉女要求返還2萬6500元，但法院審酌雙方租約內容與費用明細後，判房東王女須返還3500元。全案可上訴。

18小時前

沒啪啪慘被封鎖！一票人曝「住汽旅真實答案」CP值爆：沒時間做別的

一名女網友直言，印象中若有人去汽旅，她就會聯想到壞壞情節，實在想不透單純入住能幹嘛。文章掀起討論，不少人大推便宜CP值高，原因像是泡澡、出差休息、停水借洗澡、唱KTV、拍照甚至辦派對。至於「純聊天、單純睡覺」的經驗也有人現身說法，「真的有，我有2次都沒做！」

19小時前

房客遲遲不繳租金　房東驚見家被搬空「只剩下牆壁」

中國大陸湖北省陽新縣一名男子把房子出租，在發現房客以各種理由遲遲不繳納租金之後，他選擇親自到場催繳。沒想到當他來到房子時一看不得了，屋內空蕩蕩一片，冷氣機、洗衣機、電視等家電全都不翼而飛，整個家被搬空，「只剩下牆壁了」。

19小時前

【20瓦斯罐+汽油縱火】新店男犯案動機曝光！38年前也曾縱火

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓..

油漆、清潔要房客出！台北女退租..

房客不繳租金　房東一看大驚：家..

好市多月底試營運　南台南副都心..

沒啪啪慘被封鎖！一票人曝「住汽..

爛尾樓連爆！內政部急出招護購屋..

國光客運撤出南台灣　賣屏東透店..

雙薪200萬！買2450萬的房..

住汽車旅館「不是要壞壞」　網1..

買房「先求有再求好」時代過了？..

ETtoday房產雲

最新新聞more

保險公司房貸量暴增5倍　首購利..

礁溪最便宜套房底價50萬法拍　..

利益團體求放寬信用管制　專家揭..

立軒建設上櫃「軒式美學」新作再..

JP home高球交流賽　上百..

每3間就有1間！　全台40年以..

每3戶就有1戶滯銷！　全台賣壓..

油漆、清潔要房客出！台北女退租..

沒啪啪慘被封鎖！一票人曝「住汽..

房客不繳租金　房東一看大驚：家..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366