上網搜到「最猛凶宅」！公司簽約租2天就反悔　稱曾玩劇本殺鬧鬼　

▲公司負責人林男簽下租約後才短短2天，即翻臉不認帳。（示意圖，與本案無關／記者董美琪攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名嚴姓女子112年初將其名下所有、位於北市某區的地下一、二層建物租予某公司，簽約長達10年，未料簽完約才短短2天，該公司負責人林男即翻臉不認帳，反指前一位租客在該處地下室經營劇本殺遊戲，有大量血腥、靈異內容，導致該處傳出鬧鬼等，因此要求解約、拒絕支付租金。全案經嚴女提告後，士林地院法官審酌，該公司應支付本案至言詞辯論終結日止、前11個月份租金為103萬0095元、最後一個月租金則為9萬3645元。全案可上訴。

判決書指出，嚴女112年出即委託房仲尋找承租方，因而該公司牽上線，該公司在簽約前曾到現場B1、B2場勘3次，包括負責人林男、股東等都曾到場，期間嚴女也提供使用執照、平面圖、剖面圖等資訊，公司負責人林男更曾帶設計公司到場丈量3次，顯見已充分了解狀況。雙方在協商後，於112年3月1日簽訂租約，約定3月1日起至民國112年4月30日止為裝潢期免收租金，112年5月1日起至民國117年4月30日止每月租金新台幣70,000元整（未稅，含稅79,645元)，自民國117年5月1日起至民122年4月30日止每月租金新台幣80,000元整（未税，含稅91022元）；另約定大樓管理費每月1萬4000元由承租方公司負擔。

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未料在簽約、交付鑰匙後，才短短2天，112年3月3日起該公司卻反悔不認帳，拒絕履約，嚴女認有請求已到期及未到期之上開租金、租賃所得稅及二代健保、管理費之必要，提告請求該公司支付112年6月1日起至113年5月30日止之1年契約給付金額共112萬3740元。

對此，該公司則辯稱，嚴女在簽約前謊稱前承租人為網咖業者，但實際上卻是經營「劇本殺」的遊戲館場，包含大量靈異、兇殺等血腥內容，甚至還有傳聞鬧鬼等情形；此外，公司的財務也在網路上搜尋到「最猛凶宅」等相關資訊，認為嚴女未事先告知，使公司陷於錯誤。

另一方面，該公司還表示，取得鑰匙後才看清屋內環境，發現B2天井旁留有油水污漬、內梯殘破不堪、污水槽上方龜裂、有大量蚊蟲聚集、空氣瀰漫污水臭味，顯不堪使用，恐至公司員工健康危害；此外，該處B2使用執照登載用途為防空避難室，無法作為營業使用，綜上，依契約內容、民法等，公司自得解除契約，認為嚴女無由請求履約或給付租金。

對此，法官勘驗租賃契約書，並未記載前承租人經營項目為何保證之相關內容，難認前租客經營何種項目為系爭租約之必要點，再者，僅憑網路搜尋之不完整資料，難以認定該處屬於凶宅。此外，該公司承租前3度到場勘查，證人亦稱當時未有天井油漬、內梯殘破、污水槽龜裂之情形，承租方也都沒有反映過這些，難認嚴女有隱匿情事。

而該公司稱B2為防空避難室一事，證人表示，B1是商三可以做營業使用，B2登記是防空避難室，伊有跟承租方講，那時承租方有問伊說防空避難室可否使用？伊回覆各個行業不一樣，請對方回去詢問會計師，後對方說B2可以用來舞蹈教學使用，還稱這樣不會影響其他人安寧，顯見公司早已知道此事。綜上，法官認為該公司解除契約為無理由，應依約支付一年租金，前11個月為103萬0095元、後1個月則為9萬3645元，合計112萬3740元。可上訴。