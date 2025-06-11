曼哈頓「億萬富翁街」大樓驚見千道裂縫！　屋主聯合求償50億

▲公園大道432號於2015年完工，此後多次出現法律風波。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳致平／綜合報導

位於紐約曼哈頓「億萬富豪街」上的摩天大樓「公園大道432號」（432 Park Avenue），近日陷入一場引發熱議的法律風波。大樓住戶聯合控告開發商涉及「大規模詐欺」，指控其蓄意隱瞞建築結構上的重大缺陷，包含外牆出現「數千處」嚴重裂痕。這場富豪與建商之間的對決，引起高度關注。

根據BBC報導，該大樓的管委會已於4月底向紐約州法院提起訴訟，控告開發商CIM集團與多家建築相關單位「合謀」隱瞞建築缺陷，導致住戶遭受巨額損失。缺陷問題包括多次漏水情況，亦大幅影響物業價值。住戶集體求償金額超過1.65億美元（約新台幣50億元）。

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公園大道432號於2015年完工，高度達1,396英尺（約425.5公尺），曾是全球最高的住宅大樓，比例高達15:1，屬於紐約眾多「鉛筆型大樓」中的代表。為了抵抗強風，大樓設計導入通風樓層、岩盤錨定基礎以及「調諧質量阻尼器」等先進結構設計。

開發商Harry Macklowe曾在2013年接受《紐約時報》專訪時表示，該棟建築是「21世紀的帝國大廈」。包括流行天后珍妮佛·羅培茲、中國富商葉簡明等名人皆曾購入單位。

然而，入住後的住戶陸續面對各種問題。根據訴狀，自2017年起至少發生過20次漏水事件。早在2021年，管委會便曾提起訴訟，指出包括電梯頻繁故障、能效不佳、甚至垃圾管使用時發出如爆炸聲響等多項缺失。

在最新訴訟中，管委會進一步指出大樓外牆存在「數千處嚴重裂縫、混凝土剝落及其他劣化現象」，甚至在建築核心處發現一條深達10吋的裂縫。這些損壞除導致滲水外，更已侵蝕鋼筋混凝土柱中的鋼材結構。

儘管2021年的訴訟中亦曾揭露裂縫問題，管委會強調此次再度提告，是因發現開發團隊有「刻意隱瞞」缺陷嚴重性的明確證據。

對此，CIM集團及建築設計單位SLCE Architects皆發表聲明，堅決否認相關指控，並已向法院申請駁回訴訟。工程公司WSP則拒絕對媒體發表評論，而Macklowe旗下的McGraw Hudson建設公司則未回應詢問。

住戶進一步指控CIM集團無視多位混凝土專家的建議與已故建築師拉斐爾·維尼奧里（Rafael Viñoly）的警告。模擬測試早已指出使用該類白色混凝土可能導致裂縫，但開發商與承包商仍堅持推進建案，「完全漠視可能帶來的後果」。

管委會亦批評SLCE Architects在銷售文件中做出誤導性陳述，原本聲稱外牆可「防止水滲透」，後來卻修改為「設計上用於防止」滲水，導致購屋者誤信不實資訊。

此外，訴訟還指出McGraw Hudson與WSP在致紐約市建築局的一封官方信函中，對「裂縫的性質、範圍與類型」有所隱瞞，未揭露實際調查所發現的1,893項缺陷。

據稱，開發團隊多次拒絕修繕建議，包括曾提出在外牆加設不透明彈性塗層以防止空氣與水滲透，但開發商認為此舉將「顯著改變建築外觀」，影響其對「全球富豪」的吸引力，因而否決該方案。