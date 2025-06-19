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公公當過房仲！對買房狂下指導棋　媳婦傻眼：不贊助就閉嘴

▲買房,簽約,預售屋,驗屋。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲原PO夫妻倆看上一間預售屋，但長輩一直出意見。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者王麗琴／綜合報導

一名人妻近日表示，她跟老公今年開始積極看房，看中一間地點不錯的預售屋，也付了訂金，但曾當過房仲的公公知道後，開始出一堆意見，讓人妻傻眼到爆，嘆「不奢求你會贊助買房或是還錢，但你的意見可以不要這麼多嗎。」

原PO在Dcard閒聊板以「不奢求你會贊助買房或是還錢」為題發文，表示因為房東兒子明年要結婚房子要收回去，所以她跟老公積極看房，「在家裡附近看到一間地點不錯預售，有學區有公園，坪數大小也符合，預計今年年底就可以交屋，因交屋時間也蠻剛好的，所以我們看完介紹，談好條件也都付了訂金。」

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婆婆知情後，說買房的事情一定要跟我公公說，原PO老公因此回老家報告要買房的事。沒想到30年前當過房仲的公公問了一大堆問題，表示現在房價貴，房市會走下坡不用急，關稅貿易戰、少子化也會影響股市，把原PO老公訓了1個多小時。

原PO強調，「第一，我們白手起家靠自己買房，沒有用到你的錢，第二，我們只是回去告知而已，沒有要聽你的意見，第三，囉哩八縮一大堆，但你之前借的80萬也沒有要還的意思阿，第四，今年不趕快買，明年收房子回去，我們是要帶小孩睡公園還是睡車上嗎。」

原PO嘆，「不奢求你會贊助買房或是還錢，但你的意見可以不要這麼多嗎，真是傻眼到爆，唯一慶幸的是，還好今天是老公自己回老家，自己的爸爸自己處理。」

貼文一出，不少網友紛紛留言「爸，缺你還沒還的那80萬就能買了」、「沒出錢閉嘴。我爸有付錢，他可以各種質疑跟插手」、「我也是，自己出錢買，告知公婆後極力阻止，說我們幹嘛背債，不讓我們買，過一陣子公婆的另一個兒子買房了還幫助他，只能說受寵的真好命」。

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