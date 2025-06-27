說好只吹電扇　同居後「女友反悔」想開冷氣！他1句話全場吵翻

▲兩人因冷氣費產生爭執。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

情侶同居本是甜蜜的事，但也是會讓人原形畢露的過程，意外成為愛情的一大考驗，一名男網友表示，最近天氣漸漸變熱，女友想要開冷氣，但是他不喜歡吹冷氣，且同居前就說過自己只吹電風扇，於是提出「冷氣費全由女友負擔」，兩人因分攤費用的問題鬧得不愉快。

男網友在Dcard發文，本身不怕熱，開電風扇就能接受，因此向女友提出若堅持開冷氣，那冷氣費應由她全額負擔。不過，他也明言，雖然會一同在房間裡，但他「吹不吹冷氣都無所謂」，因此希望女方不能因他也享受到冷氣而抱怨，也不應要求他離開房間，「因為我還有保留使用房間的自由。」

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不過，女方無法接受，認為兩人同處一室，卻只由她一人支付電費並不合理。原PO則堅稱，合租前已說明「自己不開冷氣」的習慣，女方當時也同意，現在卻反悔，讓他感到不被尊重，「在合租之前我已經有明講了，沒有強迫她要合租，當時她給的回覆也說ok。」

他進一步補充，在意的並非金錢，而是女友不把之前說好的協議放在心上，「一直在吵為啥冷氣費要她全出的點，我覺得很煩」；原PO坦言，如果妥協，會顯得自己是個沒有原則的人，「好像我的原則根本不存在一樣，沒有尊重我，這才是我在意的點，並不是有沒有錢之類的。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「這麼愛計較的話那真的不適合在一起」、「要馬搬走各住各的，不然她也幫你分擔一半房錢了，用電多的人多出一點可以，全出就過分了」、「要合租就是要互相配合，不然自己住最舒服」、「我和男友是他會想吹冷氣，我可以只吹電扇，所以電費他至少付60~70%，不過你要怎麼知道冷氣錢有多少」、「很合理 但你只適合當同事 不適合當伴侶，談感情本來就是互相包容、不計較」。