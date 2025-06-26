租金翻倍收！大房東讚歎他的「鈔能力」　直接投資他公司當股東

▲拉高租金的策略要步步為營，從空間規劃到軟裝布置都有拉高價差的眉角。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／今周學堂

年前，鍾元豪經歷與三十三位房東的溝通失敗、才拿到第一間房做二房東。而今他已建立起百人團隊、和超過八百間房源，房東們親眼見證鍾元豪的認真負責與專業，幾乎每一間房子「沒空置、沒客訴」。

不少「大房東」看好這位來自宜蘭的年輕人頭腦靈光又積極，乾脆把家族資產交給他管理，讓鍾元豪在今年三月一舉拿到五百間房源！

[廣告]請繼續往下閱讀...

「新莊輔仁大學附近有一整棟的套房雅房都完成簽約。」鍾元豪掩不住喜悅的說。

畢竟他的第一間房源足足談過三十三位房東、也失敗了三十三次才到手，如今一下子就拿到超過兩百間的房源，叫他怎能不開心。

說話帶著點江湖豪氣，鍾元豪對自己的成績相當自豪，「這幾年我在房東圈也累積了足夠的信任，才能讓他們把房子交給我。」除了新莊輔大商圈的二百多間房源，四月間他又談妥整批的房源，讓手上的物件總共達到800多間的大量。

這不是幸運，是鍾元豪不吝花時間與「大房東」溝通。曾經做過直銷、做過工地的他，能與各類型的房東溝通談判，取得房東的信任。

房屋專業管理人才搶手

「站在房東的立場想，他們真的很需要包租代管來幫忙。」鍾元豪說，愈來愈多房東需要專業管理。

市場太大、但專業人才卻超稀缺，開班授課以來已經教出超過百位的學員，把自身從零到一的獨家專業和實戰經驗傳授出來，主打「任何人就算沒房、沒富爸爸，照樣翻身成為財富自由的包租公」。

世代差異都看在鍾元豪眼裡 : 老房東習慣凡事自己來：修馬桶、換燈泡、刷牆面等等… … 但有了年紀之後真的做不來，而老房東的孩子們甚至不願意接手管理家裡的資產。

「應該是說，年輕人有自己想做的事情，不一定是跟爸媽一樣收租。」鍾元豪很能理解。於是他和房東們溝通時，很快能建立信任，進而解決房東的問題，甚至創造了房東想都沒想到的收益。

活化老屋 租金翻倍收

例如台北市林森北路有棟舊透天，原本一樓是附近市場餐飲店的廚房，地下室堆滿餐飲生財用具，全棟已經隔成套房出租。

最早，鍾元豪只做代租代管，但房東見識到他的勤奮和靈活後，乾脆簽下十年長約、讓鍾元豪做包租代管，這也成為鍾元豪的「包租比爾」起家厝！

鍾元豪拉皮外觀、改造門面、煥新套房的設備及軟裝，一樓改成自助洗衣店，地下室重整改成聚會場所後、加入小樹屋的教室聯盟。

「包租比爾」一舉把全棟的租金收益從月收13萬元拉高一倍到26萬元！讓大房東瞠目結舌，依照活化之後的租金回推計算，該棟透天厝的售價超過一億元。

鍾元豪進一步說，「都會區有成千上萬的房東、仍用舊方法招租老屋，很難吸引到年輕客群，最重要的是，他們收的租金難以調漲。靠他獨創的老屋心法，讓老房屋改頭換面順利吸引租客，租金多次創五成以上的漲幅！」

鍾元豪自豪他與坊間房地產老師最大的不同，在於他有工班背景，練就一雙能看透老屋況的「火眼金睛」，這優勢讓他和他的學員們從不踩雷，省下大把時間與成本。

包租賺錢8大心法能外銷

這兩項專業絕技，讓鍾元豪實現「幾乎無風險」也讓各地房東爭相把房子交給他，甚至投資鍾元豪的心巢房屋成為股東，要更長期的穩賺包租紅利。

因為鍾元豪創辦的心巢房屋已經與馬來西亞、越南的房地產業者簽下合作意向書，要在當地運用他的包租代管商業模式進行屋況改造及出租。「我很看好比爾的衝勁，我自己在台灣收租幾十年，現在要讓他帶我去國外收租啦！」老房東笑著說。

更多今周刊新聞

還有人不用開冷氣睡覺？內行曝省錢3步驟：涼到天亮

窗型冷氣為何不被淘汰，還是一堆人在吹？專家曝「超強3優點」…怎麼挑才省電？台電這麼說