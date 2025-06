浴室狂貼3張A4！澳洲租屋照瘋傳　要求房客洗澡「只能面向門」

▲澳洲租屋廣告提供的照片引發網友討論,浴室淋浴間玻璃門貼著3張A4紙。(示意圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲南澳省阿得雷德(Adelaide)當地一則租屋廣告引發討論,因為在提供照片中,浴室淋浴間玻璃門貼著3張A4紙,上面寫著落落長的規定,包括關門動作要輕、洗澡要站在指定位置等,且不只這些,通往廚房與其他生活空間的地方也有貼上A4紙。

News.com.au報導,這則房屋出租廣告發布在臉書上,房子地點靠近阿得雷德機場( Adelaide Airport)以及阿得雷德中央商業區,但部分照片卻讓網友們感到驚訝。

A landlord has been slammed online for sharing a bizarre list of instructions for renters to adhere to while staying in their property. Full story: https://t.co/f2CCfUnPyU pic.twitter.com/cWW1XfP5TH