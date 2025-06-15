浴室狂貼3張A4！澳洲租屋照瘋傳　要求房客洗澡「只能面向門」

▲澳洲租屋廣告提供的照片引發網友討論，浴室淋浴間玻璃門貼著3張A4紙。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲南澳省阿得雷德（Adelaide）當地一則租屋廣告引發討論，因為在提供照片中，浴室淋浴間玻璃門貼著3張A4紙，上面寫著落落長的規定，包括關門動作要輕、洗澡要站在指定位置等，且不只這些，通往廚房與其他生活空間的地方也有貼上A4紙。

News.com.au報導，這則房屋出租廣告發布在臉書上，房子地點靠近阿得雷德機場（ Adelaide Airport）以及阿得雷德中央商業區，但部分照片卻讓網友們感到驚訝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

A landlord has been slammed online for sharing a bizarre list of instructions for renters to adhere to while staying in their property. Full story: https://t.co/f2CCfUnPyU pic.twitter.com/cWW1XfP5TH — news.com.au (@newscomauHQ) May 16, 2025

在浴室的照片之中，淋浴間玻璃門貼著3張A4紙，上面寫有給房客的說明，也就是落落長的入住規定，包括要緩慢、輕輕地關門防止玻璃門毀損，淋浴時請面向門、背對牆壁站著以防水流到外面，以及使用之後要拖地。不只是浴室，房東還在通往廚房與其他生活空間的地方貼上許多A4紙，要求房客遵守。

目前這篇租屋廣告已經撤下，但被當地人轉發至論壇Reddit引發不少討論，除了上述房東的規定，部分網友發現淋浴間膠條明顯發霉，有的人則對廚房天花板的監視器提出質疑。